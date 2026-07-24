Mégis nyomoz a rendőrség az utolsó Nemzeti Konzultáció miatt, hűtlen kezelés a gyanú

A K-Monitor felülbírálati indítványának helyt adva mégis nyomozás indul az utolsó Nemzeti Konzultáció miatt hűtlen kezelés bűntettének gyanújával – számolt be róla a civil szervezet a Facebook-oldalán.

Mint írják, a 12 milliárd forintba kerülő kampányt nem a Fidesz saját költségvetéséből, hanem a Magyar Állam központi költségvetéséből fizették (a kiírás nyertese ezúttal is az Orbán-kormány által feltőkésített cégcsoport, a Balásy Gyulához köthető New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. volt).

Emlékezetes, hogy a 2025-ös kötcsei pikniken Orbán Viktor akkori miniszterelnök kijelentette,

„indítani fogunk hamarosan nemzeti konzultációt a kiszivárgott adóemelési tervekről is, ez is a mozgósításnak egy része”.

Emiatt egy magánszemély hűtlen kezelésre hivatkozva feljelentést tett, a rendőrség azonban azt elutasította. A konzultáció kérdései ugyanis a rendőrség szerint nem közvetlenül a Tisza Párt állítólagos programjáról szóltak, hanem általánosságban a kormány intézkedéseiről és az emberek véleményének megismeréséről.

A K-Monitor felülbírálati indítványt nyújtott be az ügyben. Magánszemélyek és civil szervezetek számára erre 2023 óta van lehetőség: az Európai Unió jogállamisági problémák miatt indított feltételességi eljárása nyomán módosult a büntetőeljárási törvény, amely lehetővé teszi, hogy bárki bírósági kontrollt kérjen, ha a nyomozó hatóság egy közvagyonnal kapcsolatos ügyben elutasítja a feljelentést vagy megszünteti a nyomozást.

A K-Monitor szerint a Nemzeti Konzultációban szereplő öt kérdés, és annak kormányzati „magyarázatai” nem közérdekű, a választópolgárokat pártsemleges információval ellátó tájékoztatások voltak, hanem egyoldalú, egy adott, a politikai versenyben résztvevő párt választási esélyeinek növelése érdekében a Tisza Pártot, illetve általában az ellenzéket negatív színben feltüntető kampánycélú kijelentések, amelyek ráadásul bizonyítottan valótlan tartalmat hordoztak.

Az ügyben a Budapesti Gazdasági Ügyészség nem terjesztette fel az indítványt a bíróságnak, hanem maga változtatta meg a rendőrség döntését. Az ügyészség aztán június 5-én a K-Monitor indítványának helyt adott, és elrendelte a nyomozást.