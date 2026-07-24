Melegség és kommunizmus

A Pride utánlövéseként érkezik a Jeti Moziba Takács Mária Meleg férfiak, hideg diktatúrák című dokumentumfilmje, amelyben a nemrég elhunyt Nádasdy Ádám is felbukkan, aki hét évvel ezelőtt egy Pride felvonuláson azt mondta a 444-nek:

„Én nem vagyok LMBTQ, csak egyszerű buzi vagyok."

A Meleg férfiak, hideg diktatúrák egy egész estés kreatív dokumentumfilm 2015-ből, amely két meleg férfigeneráció történetein keresztül vizsgálja, mit jelentett melegként élni a kommunista Magyarországon, és mit jelent ma. Négy fiatal meleg férfi indul útnak, hogy megszólaltassa az idősebb generáció tagjait, akik először mesélnek nyíltan a rejtőzködésről, a szerelemről, a félelemről és a szabadság kereséséről egy diktatúrában. A múlt történetei a fiatalok saját tapasztalataival és kérdéseivel kerülnek párbeszédbe, miközben a film arra keresi a választ, hogy a rendszerváltás valóban nagyobb szabadságot hozott-e a meleg közösség számára, vagy a kirekesztés és a homofóbia csupán új formát öltött. A személyes sorsokon keresztül kirajzolódik egy közösség kevéssé ismert történelme és annak máig ható társadalmi öröksége.

A filmet vasárnap estétől lehet látni a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján angol felirattal.

A rendezőről

Takács Mária magyar dokumentumfilm-rendező, videóújságíró és LMBTQ-aktivista. Filmjeiben főként queer történeteket és társadalmi kérdéseket dolgoz fel; legismertebb alkotásai az Eltitkolt évek, a Meleg férfiak, hideg diktatúrák, A Mandák Ház lelkésze és a Kapd el a ritmust! – A sportvilág queer felforgatása. Munkáját több hazai és nemzetközi díjjal ismerték el, köztük a Hégető Honorka-díjjal és az Emma Goldman Snowball Awarddal.

A film az Éclipse Film és a Civil Művek gyártásában készült, és a Kinedok jóvoltából érkezik a Jeti Moziba. A Kinedok egy független filmforgalmazási platform, amely közép- és kelet-európai kreatív dokumentumfilmeket juttat el az érdeklődő közösségeknek. A közreműködő országok – gyakran máshol nem látható – filmjeinek gondosan összeválogatott, évente megújuló katalógusából válogathatnak azok a hagyományos mozikon kívül működő helyszínek, akik ingyenes vetítéseken, a filmek megértését segítő beszélgetéseken és kísérőprogramokon keresztül egész évben építik közösségüket. Jelenleg itthon 30 helyszínen (a megyeszékhelytől a zsákfalukig) évente több mint négyezren néznek hazai és külföldi doksifilmeket, miközben az elmúlt tíz évben kéttucat magyar dokumentumfilm kapott lehetőséget arra, hogy a Kinedokon keresztül az európai nézőkhöz is eljusson.

A most online elérhető magyar dokumentumfilm a maga idejében heves vitákat és izgalmas beszélgetéseket indított útjára, ugyanakkor ma is érvényes kérdéseket feszeget.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.