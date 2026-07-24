Németh Zsolt a 444-nek: Megpróbáljuk meggyőzni Orbánt, hogy szükség van az atlantista félfordulatra

Németh Zsolt a Fidesz polgári-atlantista szárnyának egyik legismertebb politikusa. A parlamenti képviselőt Tusványoson kérdeztük a párt oroszbarát politikájának jövőjéről, Orbán Viktor amerikai lobbizásáról, Szijjártó Péter BYD-hoz igazolásáról és a polgári és radikális fideszesek ellentétjéről.

Nemrég arról beszélt, hogy atlantista félfordulatra van szükség. Vissza kell venni az oroszbarátságból és javítani kell az Európai Unióval és Ukrajnával való kapcsolatot. Azt is mondta, hogy a parlamenti frakció egyik fele is egyetért ezzel a véleményével. Mit gondol, Orbán Viktortól várható atlantista félfordulat?

Megpróbáljuk meggyőzni.

Akkor már dolgoznak ezzel kapcsolatban? Próbálják a pártelnököt győzködni?

Nem győzködjük, hanem képviseljük az álláspontunkat ezekben a kérdésekben. Az Európai Unióval kapcsolatban differenciált álláspontra van szükség. Nem biztos, hogy Orbán Viktoron múlik majd, hogy világos legyen, és megerősödjön a kép, hogy mi egy európai elkötelezettségű párt vagyunk. A beállítás, hogy Európa vagy Oroszország, nagyon sok embert a Tisza irányába hajtott a választáson. Bár Európát másként közelítjük meg, mint adott esetben a Tisza Párt, európai elkötelezettségűek vagyunk. Ez viszont nem jött át. Az elkövetkezendő időszak fontos feladata, hogy hiteles legyen az európai elkötelezettségünk.

Azt mondta, hogy nem feltétlenül Orbán Viktoron múlik az új álláspont bizonyítása. Ki máson múlhat még?

A frakciónak nagyon fontos szerepe van ebben a folyamatban. Olyan időszak előtt állunk, amikor a párt megújulása kiterjed majd a szakpolitikai részletekre is, és ebbe a folyamatba kell majd ezt a kérdést is beleilleszteni.

Akkor elképzelhető az, hogy ha Orbán Viktor nem akar változtatni, akkor a párt más fontos szereplői lépnek helyette? Akár az akarata ellenére is?

Nem. Azt hiszem, őt meg lehet győzni. Bízom benne, hogy adott esetben ebben a kérdésben is meg tudunk majd egyezni.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Önön kívül kik vesznek részt a meggyőzésében?

Konkrét személyeket felesleges lenne megnevezni. A Fidesznek van egy olyan arculata, ami összhangban van ezzel az európai elkötelezettséggel. És Orbán Viktornak is volt az elmúlt időszakban számos olyan kijelentése, ami már jelezte, hogy ő is ebben az irányban gondolkodik.

Ha nem sikerül meggyőzni Orbán Viktort, elképzelhető, hogy pártszakadáshoz is vezethet a konfliktus?

Nem hiszem.

Ha Orbán Viktor úgy dönt, hogy marad az oroszbarát vonal, akkor önök ezt továbbra is elfogadják?

Azt hiszem, hogy a geopolitikai, külpolitikai kérdések alapos elemzése és szakmai alapon történő újrafogalmazása az elkövetkezendő időszakban a megújulási folyamat szerves része lesz.

Arról tud valamit, hogy Orbán Viktor kivel és miről tárgyalt az Egyesült Államokban?

Nem.

Azt lehetett hallani fideszesektől, hogy a magyar demokrácia védelmében lobbiznak az Egyesült Államokban. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Jövő héten Magyarországra jön egy komoly kongresszusi delegáció, Bóka János frakcióvezető úrral együtt találkozunk majd velük. Bízunk benne, hogy fel tudjuk hívni az amerikai barátaink figyelmét arra, hogy Magyarországon jelenleg nagyon súlyos jogállami sérelmek történnek.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Mit szeretnének elérni? Mit csináljanak az amerikaiak?

Tegyék világossá, hogy ezzel nem értenek egyet.

Ez bármin módosít majd?

Bízom benne, hogy a magyar kormány törődik valamennyire Amerikával.

Amikor ezt csinálják, akkor nem ugyanazt teszik, amivel előtte vádolták a politikai ellenfeleiket? Hogy Brüsszelben lobbiznak a magyar kormány ellen?

Nem, mert ők a magyar emberek ellen lobbiztak, mi viszont a jogállamiság védelmében lépünk fel.

Mindkét kormányt kétharmaddal választották meg. Mégis azt mondja, hogy ez most a jogállam ellen küzdelem, de a Fidesz-kormány idején a magyar emberek érdekei ellen küzdöttek az ellenzéki pártok. Mi a különbség?

Van egy objektív mérce, hogy mi a jogállamiság sérelme. A köztársasági elnököt egy mondattal kiiktatják, lefejezik az Alkotmánybíróságot, az európai jogban ismeretlen mandátumkorlátozást vezetnek be a parlamenti képviselőkkel szemben. Ezek objektív mércével mérve nagyon súlyos jogállamisági sérelmet jelentenek.

Mit gondol arról, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyárhoz, a BYD-hoz igazolt?

A Tisza politikusai közül sokan multinacionális vállalatoktól érkeztek, például a Shelltől vagy a Vodafone-tól. Van az üzleti- és a politikai élet között átjárás. Sok sikert kívánok Szijjártó Péternek, és biztos vagyok benne, hogy a BYD a magyar munkahelyekkel nagyon fontos szerepet tölt majd be abban az indusztrializációs folyamatban, amelynek Magyarország a kellős közepén van. Nemcsak az Európai Unióval való együttműködésre van szükségünk, hanem a G7-ekkel és a kelet-ázsiai országokkal való együttműködésre is.

A tiszások a vállalati szektorból érkeztek a politikába, Szijjártó viszont a politikából megy a vállalati szektorba. Egy olyan ember, aki korábban pont a külföldi cégek magyarországi szerepvállalásáért felelt. Nem vet fel aggályokat, hogy Szijjártó kormányzati oldalról tárgyalt a BYD-val, és most odakerült, mint dolgozó?

Esetleg azt a kérdést felveti, hogy nem lesz-e Szijjártó Péternek nehezebb dolga, amikor a kormányzattal való együttműködés területén kell tevékenykednie. De azt gondolom, hogy ez alapvetően a BYD döntése, és lehet, hogy Szijjártó Péternek nem feltétlenül kell majd a magyar kormánnyal együttműködnie.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A Fideszen belül van most egy vita, hogy a polgári vagy a radikális oldal irányba nyisson a párt. Hogy látja az erőviszonyokat a párton belül?

A Fidesz számára az a megoldás, ha a polgári, mérsékelt, konzervatív, kereszténydemokrata vonalat követi majd. A radikális politikai vonalvezetés Magyarországon egy nagyon jól szervezett, egyre eredményesebb radikális párt, nevezetesen a Mi Hazánk sajátja.

Orbán Viktor viszont azt mondta, hogy a pártnak a szélsőségeken kell megvetnie a lábát. Ebben a kérdésben is próbálják meggyőzni a volt miniszterelnököt?

Ezeket a vitákat le kell folytatni a megújulás keretében, de azt hiszem, hogy van erre időnk. De a magyar politika alapvető kérdéseit jelenleg nem a Fidesszel kapcsolatos kérdésekben látom, hanem abban, hogy merre megy majd Magyarország. Ezzel kapcsolatban viszont nagyon súlyos aggodalmaink vannak.