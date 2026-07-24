Olyan undorító trutymó lepte el a Fekete-Köröst, hogy általános horgászati és halászati tilalmat rendeltek el

Ugorj egy seggest!

Pénteken délelőtt 11-től általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán a Békés Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Mezőgazdasági Osztálya. Az ok, rendőrnyelven megfogalmazva:

„A Fekete-Körös folyó 19+291-es szelvényében, a Váraljai úszó vízkivételi mű felett feltorlódott ismeretlen összetételű, jelentős szaghatással bíró uszadék megjelenése és ezátal állategészségügyi és/vagy ökológiai kockázat megvalósítása.”

Az általános tilalom a Fehér-Köröst és a Kettős-Körös felső szakaszát az összefolyástól a békési duzzasztóműig jelenleg nem érinti. Az általános tilalom visszavonásig érvényes. ”