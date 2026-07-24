Orbán Tusnád előtt: Harc a végsőkig vagy tervezett elvonulás  

„Én azt hiszem, nincsenek már miniszterelnöki ambíciói Orbán Viktornak. Ha maradt is politikai küldetése, az leginkább annyi, hogy normális viszonyokat hagyjon majd maga után”
– mondta múlt heti beszélgetésünk során egy ma is befolyásos fideszes politikus a leköszönt miniszterelnökről.
Az elmúlt hónapok eseményeinek létezik olyan olvasata, ami alátámasztja ezt a vélekedést. Vagyis azt, hogy az elmúlt hetekben leginkább a vég megrendezett kezdetét látjuk.
Orbán Viktor ezek szerint nem azért szavaztatta meg magát a párt kongresszusán, mert görcsösen ragaszkodik a megmaradt kis hatalmához. Nem azért fogadtatott el politikai nyilatkozatot a vereségről, hogy elkerülje a felelősségre vonást. Hanem azért, mert így tudta megakadályozni az azonnali széthullást, és hogy a párt másodvonala ölre menjen egymással.
Azért kért egy évet a kongresszuson, hogy azután rendezetten adja át utódjának az irányítást. És valójában a látszatát igyekszik csak fenntartani annak, hogy a Fidesz még életképes politikai formáció.
Ha ez igaz, arra bizonyára találni majd utalást Orbán Viktor szombati beszédében is, az ugyanis meghatározza az ő politikai horizontját. Innen nézve elég fura lenne, ha ismét évszázados víziókkal kábítaná a híveit.
Az orbánizmus hagyományos értelmezése szerint viszont Orbán még mindig és őszintén hisz a visszatérés esélyében.
„Én soha, de soha nem adom fel”
– kezdte a kongresszusi beszédét. A győzelmi kényszer örök, és a vezető harcolni fog, amíg csak lehetséges.
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Harmincöt éve jár össze a nagy csapat Tusványoson fröccsözgetni. Jóban-rosszban együtt, átvészeltek egyet s mást, de a főnök már évek óta évszázados tervekről meg fajkeveredésről hablatyol, most pedig akkorát buktak, hogy abba a teljes társaság beleremegett. Orbán Viktornak egy zavarodott sátortábor előtt kell utat mutatnia.
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