Orosz rakétatámadás ért egy ukrán hadiipari rendezvényt Kijev mellett, tízen meghaltak

Tíz ember meghalt, csaknem százan pedig megsebesültek pénteken, amikor egy orosz ballisztikus rakéta eltalált egy lőteret Kijev megyében. A helyszínen a beszámolók szerint éppen védelmi ipari rendezvényt tartottak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem nevezte meg a támadás pontos célpontját. Közölte, hogy a mentés még tart, a hatóságok pedig vizsgálják a történteket. Ruslan Olijnik megbízott kormányzó szerint az előzetes információk alapján a rakéta egy magántulajdonban lévő gyakorlóteret talált el, ahol rendezvényt tartottak.

Az Ukrán Védelmi Ipari Tanács megerősítette, hogy a csapás olyan helyszínt ért, ahol a hadiipar képviselői is jelen voltak. A szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem vett részt az esemény megszervezésében. Közlésük szerint a résztvevők pontos tartózkodási helyét előzetesen nem hozták nyilvánosságra.

Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють… pic.twitter.com/qWE768Thu9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026

Az ügyben két büntetőeljárás indult. Az egyiket a büntető törvénykönyv háborús törvények és szokások megsértésére vonatkozó, 438. cikke, a másikat pedig a hivatali kötelességszegésről szóló, 367. cikke alapján indították. „A nyomozásnak ki kell derítenie, ki döntött a rendezvény megtartásáról, ki hagyta jóvá a helyszínt, az időpontot és a rendezvény formáját, milyen biztonsági intézkedéseket terveztek, és megfelelően felmérték-e a kockázatokat a hadiállapot körülményei között” – közölte Ruslan Kravcsenko ukrán főügyész. (Reuters, MTI)