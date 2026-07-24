Penetráns kampányok, őszinte milliárdosok

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Belföld

„Ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben” – birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.

Fotó: Kiss Bence

150 millió forint közpénzt kapott a fideszes Pócs János farmjára bejelentett civil szervezet, de az elszámolásaiban számos furcsaság van – a Jász Nemzet Egyesület kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, honlapjuk nincs. Találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket Pócs szervezett.

A képviselő kérdéssel reagált cikkünkre: Talán jobb lett volna, ha azt a balliberális trükköt alkalmazzuk, hogy egy hajléktalan nevére jelentek be egy egyesületet?

Fotó: Jászsági Térségi TV

A korrupció az, amiből Kuna Tibort kihagyják – Szijjártó régi barátja Andalúziában bekkelte ki a NER keményebb időszakát, miután milliárdosra kereste magát közpénzen. Ma már zsarnokságként emlékezik a rendszerre és visszatérne a magyar médiapiacra.

A Telex információ szerint Hankó Balázs volt kabinetfőnökét vihették be kedden – az NKA-ügy hat korábbi letartóztatottjából pedig négy rácsok mögött maradhat októberig. A Fidesz a politikai fogvatartottak szabadon engedését követeli. Szatmáry Kristóf arról beszélt Tusványoson, hogy a Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készülni kell, mert az elnökségi tagok kétharmadát elvihetik vezetőszáron.

Szatmáry Kristóf Fotó: Kristóf Balázs/444

A magát különutasnak tartó L. Simon László one man show-t nyomott a fesztiválon, penetránsnak nevezve a Fidesz plakátkampányát. Szervilizmusról, plebejuskormányzásról és a fiatalok elvesztéséről is beszélt, miközben Navracsics Tibor is próbálta óvatosan kritizálni a Fideszt. A hümmögő Hoppál Péter a földön ülve hallgatta őket. Orbánék 202 millió forint közpénzt biztosan elköltöttek a tusványosi utazásokra az elmúlt években.

A fideszes fesztiválon összesen kilencszer fellépő Schiffer András szerint a kutya se fogja elolvasni ezt a cikket, csak a kép meg a cím számít majd.

L. Simon László és Navracsics Tibor Fotó: Kristóf Balázs/444

Elsőnek Vajta-Horthy Dénes emelkedik szóra. PÉLDÁTLAN TÁMADÁS VOLT A MAGYAR JOGRENDSZER ELLEN! – ordítja a mikrofonba, mintha valami angol komédiában játszaná a nagyothalló tűzoltóparancsnokot. Mi volt a támadás mi ellen??? Eleven, de rettegő kérdőjelként nézek magam elé – Szily László jelentése a Magyarok Házából, ahol zászlót bontott az igazi köztársaságielnök-jelölt, Patrubány Miklós.

Már ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a büntetés-végrehajtástól a gyerekvédelemhez. Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A G7 szerint az átvilágítás után mégis átveheti az állam Balásy Gyula cégeit.

Balásy Gyula Fotó: Kontroll/Youtube

300 millióért árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, CSOK-os balatonhenyei házát. Közzétették Sulyok Tamás vagyonnyilatkozatát. „A Számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem a kormány a Számvevőszéket” – reagált az ÁSZ Magyar Péter bejelentésére.

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Az államfőkeresés időszakában Magyar kiposztolta, hogy találkozott Romsics Ignác történésszel.

Kijöttek a felvételi ponthatárok: idén sokkal kevesebb ponttal is be lehet jutni jogászképzésre, de az ELTE politikatudományi szakán is jócskán visszaesett a ponthatár.

Nem feltétlenül jó ötlet átsétálni a Velencei-tó egyik partjáról a másikra.

Külföld

Elfogadták az oroszok elleni EU-s szankciócsomagot. Oroszországnak az ukrán csapások miatt már Indiából kell üzemanyagot importálnia.

Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

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Brit milliomosok kérlelik az új miniszterelnököt, hogy jobban adóztassa meg őket.

Vízágyúkkal oszlatta az albán rendőrség a Trump-családhoz köthető luxusberuházás ellen tüntetőket.

Donald Trump ismét hatalmas támadást fontolgat Irán ellen, állítása szerint „nagyobbat, mint valaha”.

Kultúra

Bőröndöket túró brit vámtisztviselők épültek be a heroinkereskedő bandákba, most sorozat is készült róluk, de a valóság megint izgalmasabb – a Legends (Közönséges kémek) című Netflix-sorozat valós alapsztorija nagyon izgalmas, de tényleg ez lenne a brit Drót?

Fotó: Netflix

Moo Deng, a cuki víziló és Punch, az árva makákó már a múlté: egy ritka fejlődési rendellenességgel élő mosómedve, Jimothy hódította meg Seattle-t és az internetet, a körülötte kialakult cukiságkampányba pedig már a politikusok mellett a NASA és a Google is beszállt.

Sport

Kós Hubert szerint Milák Kristóf „picit máshogy működik, ami nem vesz el semmit a tehetségéből, de szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra” - mondta az egyik olimpiai bajnok úszó a másikról.