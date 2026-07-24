Penetráns kampányok, őszinte milliárdosok

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a csütörtöki nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
„Ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben” – birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.
150 millió forint közpénzt kapott a fideszes Pócs János farmjára bejelentett civil szervezet, de az elszámolásaiban számos furcsaság van – a Jász Nemzet Egyesület kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, honlapjuk nincs. Találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket Pócs szervezett.
A korrupció az, amiből Kuna Tibort kihagyják – Szijjártó régi barátja Andalúziában bekkelte ki a NER keményebb időszakát, miután milliárdosra kereste magát közpénzen. Ma már zsarnokságként emlékezik a rendszerre és visszatérne a magyar médiapiacra.
A Telex információ szerint Hankó Balázs volt kabinetfőnökét vihették be kedden – az NKA-ügy hat korábbi letartóztatottjából pedig négy rácsok mögött maradhat októberig. A Fidesz a politikai fogvatartottak szabadon engedését követeli. Szatmáry Kristóf arról beszélt Tusványoson, hogy a Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készülni kell, mert az elnökségi tagok kétharmadát elvihetik vezetőszáron.
A magát különutasnak tartó L. Simon László one man show-t nyomott a fesztiválon, penetránsnak nevezve a Fidesz plakátkampányát. Szervilizmusról, plebejuskormányzásról és a fiatalok elvesztéséről is beszélt, miközben Navracsics Tibor is próbálta óvatosan kritizálni a Fideszt. A hümmögő Hoppál Péter a földön ülve hallgatta őket. Orbánék 202 millió forint közpénzt biztosan elköltöttek a tusványosi utazásokra az elmúlt években.
Elsőnek Vajta-Horthy Dénes emelkedik szóra. PÉLDÁTLAN TÁMADÁS VOLT A MAGYAR JOGRENDSZER ELLEN! – ordítja a mikrofonba, mintha valami angol komédiában játszaná a nagyothalló tűzoltóparancsnokot. Mi volt a támadás mi ellen??? Eleven, de rettegő kérdőjelként nézek magam elé – Szily László jelentése a Magyarok Házából, ahol zászlót bontott az igazi köztársaságielnök-jelölt, Patrubány Miklós.
Már ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a büntetés-végrehajtástól a gyerekvédelemhez. Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A G7 szerint az átvilágítás után mégis átveheti az állam Balásy Gyula cégeit.
300 millióért árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, CSOK-os balatonhenyei házát. Közzétették Sulyok Tamás vagyonnyilatkozatát. „A Számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem a kormány a Számvevőszéket” – reagált az ÁSZ Magyar Péter bejelentésére.
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Elfogadták az oroszok elleni EU-s szankciócsomagot. Oroszországnak az ukrán csapások miatt már Indiából kell üzemanyagot importálnia.
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Bőröndöket túró brit vámtisztviselők épültek be a heroinkereskedő bandákba, most sorozat is készült róluk, de a valóság megint izgalmasabb – a Legends (Közönséges kémek) című Netflix-sorozat valós alapsztorija nagyon izgalmas, de tényleg ez lenne a brit Drót?
Moo Deng, a cuki víziló és Punch, az árva makákó már a múlté: egy ritka fejlődési rendellenességgel élő mosómedve, Jimothy hódította meg Seattle-t és az internetet, a körülötte kialakult cukiságkampányba pedig már a politikusok mellett a NASA és a Google is beszállt.
Kós Hubert szerint Milák Kristóf „picit máshogy működik, ami nem vesz el semmit a tehetségéből, de szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra” - mondta az egyik olimpiai bajnok úszó a másikról.
A lap információi szerint nagyon szoros határidővel zajlik Balásy Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása.
Most nem a számottevő ellenzék, hanem a hatalmas támogatottságú kormánypárt hiányzott a tusványosi ellenzéki vitáról. Ott volt viszont Dúró Dóra – Schiffer vele és az ex-megafonos Szűcs Gáborral búsongott a primitív politikai kommunikáción.
A Tisza egyik kampányígérete volt a gyógyszerek áfájának eltörlése.
Hogy ennek mi a jelentősége, az majd kiderül. Magyar a posztjában a köztársasági elnöki tisztséget nem hozta szóba, de az akadémikus neve is kering a köztudatban. Magyar korábban a Vidéki Prókátor néven ismertté vált Fülöp Botonddal is találkozott.
A magát különutasnak tartó L. Simon László one man show-t nyomott Tusványoson. Szervilizmusról, plebejuskormányzásról és a fiatalok elvesztéséről beszélt, miközben Navracsics Tibor is próbálta óvatosan kritizálni a Fideszt. A hümmögő Hoppál Péter a földön ülve hallgatta őket.
Mindenki eldöntheti, kinek hisz: elemzők szerint a Szovjetunió összeomlása óta a legsúlyosabb üzemanyagválság sújtja Oroszországot, Putyin szerint a „nehézségek” „átmenetiek”, és nem változtatják meg az általános gazdasági folyamatokat.
Aztán gyorsan hozzátette, hogy a döntést még nem hozta meg, és tisztában van vele, hogy egy ilyen támadásnak következményei lennének.
Kevesebb pont kell a Semmelweis orvosi szakára is, mint tavaly.
Nyugodt és kényelmes nyugdíjas éveknek néz elébe.
A fideszes politikus szerint minden résztvevő elgondolkozott rajta, hogy vajon a 33 százalékba tartozik-e.
A honvédségi Falcon repülőgépet menetrend szerinti Wizz Airre volt kénytelen cserélni most az ex-miniszterelnök.
Szijjártó régi barátja Andalúziában bekkelte ki a NER keményebb időszakát, miután milliárdosra kereste magát közpénzen. Ma már zsarnokságként emlékezik a rendszerre és visszatérne a magyar médiapiacra.
Magyar egy éve még azt írta, bízik abban, hogy talán még lesz módja a ház kertjében focizni az unokáival és a fiaival fröccsözni a medence partján. Nem lesz.
A Számvevőszék szerint különösen visszás a „beavatkozási kísérlet”, mert most vizsgálják a Tisza kampányfinanszírozását is.
A környezetvédők szerint az építkezésnek már az előkészítési munkálatai visszafordíthatatlan környezeti károkat okoztak.
Gyurkó Szilvia azt mondta, a javítóintézetek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá kerülnek, ahol korábban is voltak, de nem ugyanaz a működés folytatódik.
Sőt, kifejezetten veszélyes lehet. Egy férfi indult neki, aztán pánikba esett, amikor elkezdett belesüppedni a vastag iszapba. A rendőrök vitték ki a partra.
Birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.
Elsőnek Vajta-Horthy Dénes emelkedik szóra. PÉLDÁTLAN TÁMADÁS VOLT A MAGYAR JOGRENDSZER ELLEN! – ordítja a mikrofonba, mintha valami angol komédiában játszaná a nagyothalló tűzoltóparancsnokot. Mi volt a támadás mi ellen??? Eleven, de rettegő kérdőjelként nézek magam elé. Jelentés a Magyarok Házából, ahol zászlót bontott az igazi köztársaságielnök-jelölt, Patrubány Miklós.
A Legends (Közönséges kémek) című Netflix-sorozat valós alapsztorija nagyon izgalmas, de tényleg ez lenne a brit Drót?
Moo Deng, a cuki víziló és Punch, az árva makákó már a múlté: egy ritka fejlődési rendellenességgel élő mosómedve hódította meg Seattle-t és az internetet, a körülötte kialakult cukiságkampányba pedig már a politikusok mellett a NASA és a Google is beszállt.
A Jász Nemzet Egyesület kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, honlapjuk nincs. Találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket a fideszes képviselő Pócs János szervezett.
Gary Lineker is több adót szeretne fizetni.
„Kristóf picit máshogy működik, ami nem vesz el semmit a tehetségéből, de szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra” - mondta az egyik olimpiai bajnok úszó a másikról.
A fideszes képviselő reagált arra a cikkünkre, ami megvizsgálta, mire is költött pályázati pénzeket a vele szimbiózisban lévő civil szervezet.
Azzal a feltétellel, hogy Görögország továbbra is szállíthat orosz gázt az unió határain kívüli országokba.
Az NKA-ügy hat korábbi letartóztatottjából pedig négy rácsok mögött maradhat októberig. A Fidesz a politikai fogvatartottak szabadon engedését követeli