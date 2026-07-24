Semjén: Világpolitikai okokból jobbszélre csúsztunk

Erre a fesztiválra sem úgy érkeznek a fideszes srácok, mint régen

Harmincöt éve jár össze a nagy csapat Tusványoson fröccsözgetni. Jóban-rosszban együtt, átvészeltek egyet s mást, de a főnök már évek óta évszázados tervekről meg fajkeveredésről hablatyol, most pedig akkorát buktak, hogy abba a teljes társaság beleremegett. Orbán Viktornak egy zavarodott sátortábor előtt kell utat mutatnia.