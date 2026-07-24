Semjén: Világpolitikai okokból jobbszélre csúsztunk

video
  • Pénteken Semjén Zsolt is részt vett egy tusványosi panelbeszélgetésen.
  • A volt miniszterelnök-helyettest többek között arról kérdeztük, hogy egyetért-e azzal a vitaanyaggal, ami szerint önállósodna a KDNP.
  • A politikus szerint a vereség után a KDNP-nek szüksége van az önállósodásra.
video önállósodás kdnp tusványosi panelbeszélgetés semjén zsolt
Kapcsolódó cikkek

Erre a fesztiválra sem úgy érkeznek a fideszes srácok, mint régen

Harmincöt éve jár össze a nagy csapat Tusványoson fröccsözgetni. Jóban-rosszban együtt, átvészeltek egyet s mást, de a főnök már évek óta évszázados tervekről meg fajkeveredésről hablatyol, most pedig akkorát buktak, hogy abba a teljes társaság beleremegett. Orbán Viktornak egy zavarodott sátortábor előtt kell utat mutatnia.

Bódog Bálint
POLITIKA
Legfrissebb videóink

Lánczi Tamás a 444-nek: Engem terrorizálnak!

Megkérdeztük az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal volt elnökét, hogy a tevékenysége mennyiben járult hozzá a Fidesz választási vereségéhez.

Windisch Judit, Kristóf Balázs, plankog
video

Szokatlan fordulatokkal teli vitát hozott Magyar Péter elnöki felkérése

Az ellenzék igyekezett lecsapni a parlamentben arra, hogy Magyar Péter egy nappal a társadalmi egyeztetés bejelentése után már meg is nevezte elnökjelöltjét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a Fidesz nevében felszólaló Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a hurrikán.

plankog, Botos Tamás
video

Hatalmas robajjal omlik éppen össze a Fidesz

Miért van dögrováson a Fidesz, és miért esnek egymásnak az orbánisták? Miért ment el Szijjártó? Mit üzen, hogy Orbán az amerikai focivébén van? Ezekről beszélgettünk a 444 stúdiójában.

Herczeg Márk, Haszán Zoltán, Rényi Pál Dániel, Bokros Dorka, Kovács Bendegúz
video

Szijjártó és a 444 legnagyobb közös pillanatai

Jachtozástól orosz hekkerekig, gödi gyártól a Lavrovval folytatott telefonokig – mindig volt miről kérdezni a volt külügyminisztert, aki mostanra a Fidesz-frakcióból is kiszállt.

Bokros Dorka, plankog, Sárdi Kristóf
video