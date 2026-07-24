Tényleg megreccsent a Fidesz, Békéscsabán, Makón és más városokban sem indulnak az időközi választásokon

Utoljára még a Horn Gyula-féle MSZP–SZDSZ-koalíció idején volt olyan alacsony a Fidesz támogatottsága, mint most. A békéscsabai 7-es választókerületben élesben is lehetett volna tesztelni, megvan-e a pártnak helyben a ZRI Závecz Research legújabb felmérésében szereplő 19 százaléknyi szavazó, mivel vasárnap időközi választást rendeznek. A csabai helyzet nem egyedi, augusztusban több városban is rendeznek időközi választást, ahol a Fidesz nem indul.

Békéscsabán az áprilisi országgyűlési választás után lemondott a tiszás parlamenti képviselővé választott Bodóczi István (Pátria Békéscsaba). Az ő helyére négyen indulnak:

Medovarszki János (Hajrá Békéscsaba) – a Szarvas Péter polgármestert támogató szervezet jelöltje, övék a legnagyobb frakció, a 18 tagú közgyűlésben nyolcan vannak.

Dancsó Tibor (Duna Párt) – már most történelmet ír: ő a DK-ból tavaly kizárt Leel-Őssy Gábor alapította Duna Párt első jelöltje az országban.

Gyebnár Dávid (Mi Hazánk) – a jelölt pártjának egy képviselője van a csabai közgyűlésben.

Tatár Gergő (Pátria Egyesület) – négy képviselőjük van a közgyűlésben, illetve Bodóczi lemondásával pillanatnyilag három.

Abban, hogy a tavaszi országos győztes Tisza nem indít jelöltet, semmi újdonság nincs, a párt következetes abban, hogy az időközi önkormányzati választásoktól távol maradnak. Budapesten kívül egyetlen önkormányzatban sincsenek jelen – legalábbis hivatalosan, tiszás színekben.

A Fidesz távolmaradása viszont meglepő. A csabai közgyűlésben négy képviselőjük van, 2024 júniusában még minden választókerületben indultak. Mostani távolmaradásukat egy két héttel ezelőtti Facebook-posztban magyarázták meg. Szerintük most a megújulás a legfontosabb, ezért nem indulnak.

„Minden erőnket arra összpontosítjuk, hogy – Magyarországhoz hasonlóan – Békéscsabán is olyan új ajánlatot dolgozzunk ki a választópolgárok számára, amely szilárdan épít keresztény, polgári értékeinkre, ugyanakkor őszintén reagál mindazokra a kritikákra, amelyek a többségi támogatottság elvesztéséhez vezettek.”

Az is a távolmaradás mellett szólt a poszt szerint, hogy nem akarják mandátumhoz juttatni a Tiszát. Itt nyilván a pátriás Tatár Gergőre gondolnak, hiszen a tiszás országgyűlési képviselő Bodóczi is őt támogatja.

Augusztus 16-án Mohácson, Makón, Mezőtúron és Mátészalkán is időközi választás lesz egy-egy választókerületben, mindenhol fideszes jelölt nélkül. A makói Fidesz a békéscsabaihoz hasonló okokkal magyarázta a távolmaradást: „Közösségünk továbbra is büszke az elért eredményeire, vállaljuk értékeinket, de értve a választók nemrégiben hozott döntését, számunkra a megújulás feladata most az elsődleges.”