Tízezrek menekülnek az erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban

A Dél-Európát sújtó brutális hőség miatt több tízezer ember kényszerült arra, hogy meneküljön az erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban - írja a Guardian.

Egy különösen intenzív erdőtűz miatt Franciaország délnyugati partján, Gironde megyében több mint 18 800 embert, köztük több ezer turistát kellett evakuálni kempingekből és nyaralóházakból, miközben a tűzoltók küzdöttek a lángok megfékezésével. Áldozatokról nem érkezett jelentés, de több ház is a lángok martalékává vált. A francia kormány összegzése szerint január óta több mint 12 500 tűzeset történt, és több terület égett le, mint 2022-ben, amikor közel 30 ezer hektáron pusztítottak tüzek és körülbelül 50 ezer embert evakuáltak, szintén Gironde megyében.

Erdőtűz Gironde megyében. Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

Spanyolországban csütörtök késő este országos vészhelyzetet hirdettek a madridi régióban és a főváros közelében található Ávila megyében, miután több erdőtűz is megfékezhetetlenné vált. A madridi régióban a tüzek miatt 10 000 embert kellett evakuálni. Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer szerint Spanyolországban idén már közel 125 000 hektárnyi erdő égett le, szemben a tavalyi egész év 393 000 hektárjával.

Csütörtökön a spanyolországi Murcia tartományban található Ciezában extrém, 44,7 Celsius-fokos hőmérsékletet regisztráltak.