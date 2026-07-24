Vasárnapig szuper idő lesz, aztán egyre több helyen lehet eső

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Pénteken az ország nagy részén sok napsütés várható, napközben azonban egyre többfelé képződhetnek gomolyfelhők. Az Időkép előrejelzése szerint elsősorban az Északi-középhegység térségében és az Alföldön alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi szelet továbbra is sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik, a legalacsonyabb hőmérséklet 15, a legmagasabb 25 fok körül alakul.

Szombaton is sok napsütés várható, de helyenként átmenetileg erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés. Legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél veszít erejéből, de helyenként még élénk maradhat a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, délután 25 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet valószínű.

Fotó: OGUZ YETER/Anadolu Agency via AFP

Vasárnap napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, nyugat felől pedig helyenként záporok, zivatarok érkezhetnek. A déli, délnyugati szél élénk, erős lesz, hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 32 fok közötti értékek várhatók. A csapadék megérkezésével azonban helyenként jelentősen visszaeshet a hőmérséklet.

Hétfőn a megnövekvő gomolyfelhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 16 és 20, délután 22 és 30 fok közötti hőmérséklet várható.

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