Vasárnapig szuper idő lesz, aztán egyre több helyen lehet eső

Pénteken az ország nagy részén sok napsütés várható, napközben azonban egyre többfelé képződhetnek gomolyfelhők. Az Időkép előrejelzése szerint elsősorban az Északi-középhegység térségében és az Alföldön alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi szelet továbbra is sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik, a legalacsonyabb hőmérséklet 15, a legmagasabb 25 fok körül alakul.

Szombaton is sok napsütés várható, de helyenként átmenetileg erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés. Legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél veszít erejéből, de helyenként még élénk maradhat a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, délután 25 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet valószínű.

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Vasárnap napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, nyugat felől pedig helyenként záporok, zivatarok érkezhetnek. A déli, délnyugati szél élénk, erős lesz, hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 32 fok közötti értékek várhatók. A csapadék megérkezésével azonban helyenként jelentősen visszaeshet a hőmérséklet.

Hétfőn a megnövekvő gomolyfelhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 16 és 20, délután 22 és 30 fok közötti hőmérséklet várható.