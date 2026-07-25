A Fehér Ház tudósítói vacsoráján Trump arra szólított fel több száz újságírót, hogy ne higgyenek az álhíreknek

Péntek este megtartották a Fehér Házban azt a tudósítói vacsorát, amelyet áprilisban azért kellett elhalasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett.

Ahogy akkor arról beszámoltunk, bár Donald Trump amerikai elnök és a first lady nem sérült meg, de ki kellett menekíteni őket a helyszínről. A lövöldözőt elfogták és megvádolták két rendbeli súlyos fegyveres bűncselekménnyel és testi sértéssel.

A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában, de a terembe így is több száz újságíró befért.

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Az elnök egyórás beszéde többnyire könnyed és szarkasztikus hangvételű volt, időnként azonban odaszúrt a sajtónak. Később mégis azt mondta, tiszteli az újságírói hivatást, és méltatta az újságírókat, amiért „elképesztő munkát” végeznek.

Beszéde későbbi részében Trump – aki elnökségének sajtóvisszhangja miatt rendszeresen támadta a sajtót – azt állította, hogy Irán ellen indított háborúja „rendkívül jól” halad. A teremnyi újságírónak azt mondta: „Ne higgyenek az álhíreknek.”

Trump a beszédében többeken is gúnyolódott, például Chris Christie volt New Jersey-i kormányzó és Jerry Nadler New York-i kongresszusi képviselő testsúlyán, azt képzelve el, hogy egy szelet sajttortán birkóznak össze. Kritikusainak külsejét is nevetségessé tette: Bruce Springsteenről azt mondta, hogy „borzalmasan néz ki”, a Fehér Házról szóló tudósításaiért korábban kitüntetett Kaitlan Collins CNN-műsorvezetőnek pedig azt vetette a szemére, hogy nem mosolyog eleget.

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Trump egy kínosan ható poénnal zárta felszólalását: kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnökválasztáson. Ezzel egyszerre utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített kétciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat.

„Háromszor nyertem, most pedig újra megcsinálom” – mondta az elnök szarkasztikusan, majd a fejére tett egy piros, „Trump 2028” feliratú sapkát. (Guardian)