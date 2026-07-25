A kazah elnök azt javasolta Putyinnak, hogy fagyassza be az ukrajnai háborút

Az ukrajnai háború hadműveleteinek leállítását és a konfliktus befagyasztását javasolta Vlagyimir Putyinnak Kaszim-Zsomart Tokajev kazah államfő, Szibériában tartott kétoldalú tárgyalásuk előtti beszélgetésen, ezt pedig az orosz televízió is közvetítette.

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

„Senki sem tudja mi lehet a kiút a jelenlegi helyzetből, mert az orosz és az ukrán félnek is megvan az álláspontja. Másfelől nézve viszont most is fennáll annak a lehetősége, hogy befagyasszuk ezt a konfliktust” - mondta Kaszim-Zsomart Tokajev a mellette helyet foglaló Vlagyimir Putyinnak.

Sőt, Tokajev halált megvető bátorsággal arról is beszélt, hogy a háborút kiváltó okok sokak számára, így például a kazahok számára sem teljesen érthetőek. Míg az Örményország és Azerbajdzsán közötti háborúk okai világosak voltak, az orosz-ukrán konfliktus esetében ezt sokkal nehezebb megérteni - mondta. A kazah elnök ezután azt javasolta Putyinnak, hogy térjenek vissza a 2022-es isztambuli orosz-ukrán megállapodásokhoz, és induljanak el a régóta várt béke irányába. Vlagyimir Putyin válaszában megígérte hogy a tárgyalások során tájékoztatni fogja Tokajevet a fejleményekről. (MTI)