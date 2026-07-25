Aleksandar Vucic szerint az Egyesült Államok visszavonta a szerb termékekre kivetett vámot

Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35 százalékos vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök.

Donald Trump pénteken több országra vetett ki vámot a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére hivatkozva. Az új vámtarifák vonatkoznak többek közt az Európai Unió tagállamaira, Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvanra is.

A politikus a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12 százalék körül alakul majd.

Aleksandar Vučić a „Nem adjuk Szerbiát" nevű rendezvényén április 12-én. Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Aleksandar Vucic hangsúlyozta, hogy a vámok eltörlése új befektetéseket vonzhat az országba, és javíthatja Szerbia befektetői megítélését, valamint hitelminősítését.

Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében. (MTI)