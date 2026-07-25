Az olasz védelmi miniszter munkát ajánlott a frissen kirúgott Fedorovnak, az oroszok szerint jó, hogy nem Bin Ladent kérték meg, hogy adjon tanácsot

A Zelenszkij által frissen kirúgott, szupernépszerű (most már csak ex-)védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov új életet kezdhetne a napsütette Rómában, már ha szeretne.

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter a Repubblicának adott interjújában miniszter pénteken elmondta, hogy már a leváltását követő napon felhívta Fedorovot, és felajánlotta neki, hogy költözzön Olaszországba, ahol tanácsadóként dolgozhatna mellette. Az olasz miniszter szerint Fedorovot meghatotta az ajánlat, és azt „a tisztelet és a barátság jelének” tekintette, de arról már nem beszélt, hogy elfogadta-e a felkérést.

Guido Crosetto Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

„Fedorov a megújulást testesíti meg. Ő azok közé tartozik, akik teljesen megváltoztatták a hadviselés szabályait, lehetővé téve, hogy Ukrajna először megvédje állásait, majd átvegye a kezdeményezést” – dicsérte ukrán kollegáját Crosetto. Hozzátette, hogy Fedorovnak a változással szembeni ellenállással”kellett megküzdenie, ami szerinte Olaszországban, Franciaországban és Németországban is problémát jelent.

Fotó: RITA FRANCA/NurPhoto via AFP

Természetesen at orosz reakciók sem maradtak el. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Telegramon reagált Crosetto interjújára: