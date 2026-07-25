Bayer Zsolt: A Károli és a Pázmány oktatói és hallgatói 80 százalékban leszavaztak a Tiszára. Hadd kérdezzem meg a saját kormányunkat, mégis mit csináltunk?

Nincs Tusványos publicisták kerekasztala nélkül. Miután Orbán Viktor befejezi az aktuális világmegfejtő beszédét, Bayer Zsolték beülnek a Janus Pannonius Kávéház elnevezésű sátorba, és filter nélkül mondják, ami eszükbe jut. Bayer a kormánykritikus fiataloknak is ezen az eseményen üzente meg tavaly, hogy „az anyádat”.

Idén azonban jóval visszafogottabb volt. Hiába gyűlt össze a fesztivál iránymutatásra váró keménymagja, a zsúfolt sátorban egy enervált Bayerrel kellett beérniük.

Teltház Fotó: Kristóf Balázs/444

Pedig a publicista már a panelbeszélgetés elején megígérte, hogy nem adja fel. „Nem így képzeltem el a nyugdíjaskort. 63 évesen békés, nyugodt öregkorra vágytam, helyette lehetek most lázadó punk. De beleállok.” Majd rátért egyik kedvenc témájára, a globalizációra. Kijelentette, hogy már nem bal- és jobboldali emberek között van a választóvonal, hanem globalisták és patrióták között. Mivel a választást előbbiek nyerték, a közönség biztatására elmesélt egy friss történetet.

„Tegnap összefutottam itt az echte komcsi mérce.hu egyik újságírójával, aki MSZP feliratú vörös pólóban volt. És ez a csávó ránk szavaz! Mert azt mondja, hogy annyira gyűlöli a globalistákat, hogy annál minden jobb. Van tehát remény.”

Bayer szépen csúsztatott, mert az illető ugyan írt korábban a Mércére, de sosem volt mércés, jelenleg pedig az Indexen és a Hont András-féle ot.hu-n publikál.

Az első önkritikus megjegyzésre körülbelül 15 percet kellett várni. A választási vereségről szóló blokkban Szőke László, a Székely Citrom főszerkesztője azt mondta, nagy hiba volt a Fidesztől, hogy nem vette észre, merre halad a világ a közösségi médiában. „Meg kell tanulni 30 másodpercben úgy elmondani 1000 évet, hogy a 40 alattiak is megértsék.”

A felvetésre reagálva Bayer kijelentette, hogy ő már nem tanul meg 30 másodpercben kommunikálni, mert öreg boomer bácsiként végérvényesen beleragadt a Gutenberg-galaxisba, majd a jelenlegi politikai helyzetre aktualizált egy Miltiádész-idézetet az Ember tragédiájából: „gyáva népet meg nem átkozom, annak természete, hogy a social media szolgává bélyegezze”.

Amikor szóba került a tiszás többség alkotmányozása, a beszélgetés résztvevői főleg a választási rendszer arányosítása miatt aggódtak. Bayer azonban bedobott egy új szempontot is. „Szerintetek véletlen az, hogy 16 évre akarják leszállítani a választási korhatárt? Nemsokára eljutunk oda, hogy az a 16 éves kölyök, akinek halvány segédfogalma sincs semmihez, és a közértben egy üveg sört sem vehet, vidáman elmehet majd szavazni.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

Mivel gondolatát nem fejtette ki bővebben, sajnos nem derült ki, hogy a választási vereség után is leanyázná-e a Fidesz-kritikus fiatalokat. Pár perccel később azonban újra előjött a téma, mert egy háromgyerekes apa megkérdezte Bayeréket, hogyan érdemes a tiszás fiatalokhoz állni. „Hogyan ment el mellettünk az élet? Hogy miközben mi itt nagyban egyetértünk, a gyerekeink leszavaznak a Tiszára?” - hangzott a kérdés.

Bayer velős választ adott. „Az a szülő, aki a 2-4 éves gyerekének nem olvas minden este mesét, az semmin se csodálkozzon. Aki meseolvasás vagy diavetítés helyett odaadja azt a kurva mobiltelefont a gyerekének, annak olyan is lesz a gyereke.”

A beszélgetés végére azért Bayer is önkritikussá vált egy pillanatra, és egészen váratlan módon beleszállt az Orbán-kormány felsőoktatási politikájába.

„A Károli Gásápár Református Egyetemet 1992-ben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet 1993-ban alapították. Ennek a két egyetemnek az oktatói és hallgatói 2026-ban 80 százalékban leszavaztak a Tiszára. Hadd kérdezzem meg a saját kormányunkat: mégis mit csináltunk? Kik tanítottak ezeken a vallásos egyetemeken, és mégis mit? Ezt nem tudtuk megoldani 35 év alatt? Felfoghatatlan. Amikor majd visszajövünk, első dolgunk kell legyen, hogy ezeken változtassunk.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

Sokat elmond a beszélgetés hangulatáról, hogy Bayer még a „visszajövünk” üzenetnél sem pörgött fel igazán. Nyoma sem volt annak az embernek, aki tavaly végtelen magabiztossággal jelentette ki, hogy bármennyire is hangosak az ellenzékiek, akkor is kisebbségben vannak. Csak egy 63 éves ember látszott, akit megtört a választási eredmény, és legszívesebben nyugdíjba vonulna. De a rajongói miatt nem teheti. Mert akkor senki sem maradna a kétségbeesett fideszeseknek.