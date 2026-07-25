Divinyi Zsombor jogi lépéseket tesz, miután Hadházy NER-es kislovagnak nevezte

Divinyi Zsombor valótlannak és jó hírnevét sértőnek nevezte a Hadházy Ákos volt független országgyűlési képviselő által róla megfogalmazott állításokat, és közölte, hogy jogi képviselője útján megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Az eset előzménye, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök július 2-án a Facebookon jelentette be, Divinyi Zsombort jelöli az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére. A parlament jelenleg a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnöke akkor azt írta, hogy a munkakör betöltésére kiírt, nyílt pályázatra 94-en nyújtották be jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR-specialisták segítették. Arra is kitért, hogy Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több, mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik, közölte akkor Forsthoffer Ágnes.

Pénteken Hadházy Ákos egy Facebook-bejegyzést tett közzé, amiben úgy fogalmazott: „úgy tűnik, egy NER-es kislovag +üzletember+ lett az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója”, Magyar Péter miniszterelnök pedig a bejegyzés alá egy kommentben azt írta, „Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz. Házelnök asszony fog erről tájékoztatást adni”.

Az Országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI-vel azt közölte, hogy Divinyi Zsomborral nem kötöttek megállapodást a főigazgatói feladatok ellátására, és nem nevezték ki a tisztségre.

Divinyi Zsombor a Facebook-oldalán közzétett nyilatkozatában azt írta, Hadházy Ákos bejegyzése „egy névtelen levélen alapul, amelynek állításait a volt képviselő saját szavai szerint sem tudta ellenőrizni, engem pedig a közzététel előtt senki nem keresett meg, a válaszadás lehetőségét senki nem biztosította számomra".

Hangsúlyozta, soha senkinek nem volt a „strómanja”, a Boost IT-ben lévő tulajdonrészét piaci áron, saját forrásból szerezte meg, a vállalkozást pedig önállóan irányítja. Közlése szerint a cég közszférához kapcsolódó megbízásait nyílt vagy keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásokban, más piaci szereplőkkel versenyezve nyerte el.

Divinyi Zsombor azt is közölte, hogy állami intézményeknél végzett korábbi vezetői munkájával kapcsolatban nem indult ellene eljárás, az általa felügyelt projekteket pedig szabálytalanság megállapítása nélkül zárták le. „A rólam közzétett lényegi állítások - hogy stróman lennék, hogy cégemet mások irányítanák, és hogy szabálytalanul jutottunk volna megrendelésekhez - bizonyíthatóan valótlanok, ezért jogi képviselőm útján minden szükséges jogi lépést megteszek az állítások megfogalmazójával szemben” - írta.