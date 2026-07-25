Forsthoffer Ágnes visszautasítottia a füredi Anna-bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést

Visszautasította a szombaton megrendezendő balatonfüredi Anna-bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést és a számára felajánlott tiszteletjegyeket Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen gyakorló házelnök.

Forsthoffer Ágnes a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: az Anna-bál hungarikum, hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól.

Forsthoffer szerint le kell zárni ezt a korszakot, a szemléletváltás érdekében utasította vissza a fővédnöki felkérést és a tiszteletjegyeket.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A balatonfüredi illetőségű Forsthoffer egyébként 1998-ban az Anna-bál szépe volt.