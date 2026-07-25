Havasi: Gulyás Gergely lemondásának rossz volt az időzítése

Semjén Zsolt szerint eddig mindent meg tudtak beszélni Orbán Viktorral, de a vereség után a KDNP-nek szüksége van az önállósodásra.
Megkérdeztük az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal volt elnökét, hogy a tevékenysége mennyiben járult hozzá a Fidesz választási vereségéhez.
Az ellenzék igyekezett lecsapni a parlamentben arra, hogy Magyar Péter egy nappal a társadalmi egyeztetés bejelentése után már meg is nevezte elnökjelöltjét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a Fidesz nevében felszólaló Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a hurrikán.
Miért van dögrováson a Fidesz, és miért esnek egymásnak az orbánisták? Miért ment el Szijjártó? Mit üzen, hogy Orbán az amerikai focivébén van? Ezekről beszélgettünk a 444 stúdiójában.