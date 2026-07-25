Havasi: Gulyás Gergely lemondásának rossz volt az időzítése

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  • Szombaton Tusványoson Havasi Bertalant kérdeztük, többek között arról, hogy válságban van-e a Fidesz, mit gondol a párt új frakcióvezetőjéről, illetve hogy jó ötletnek tartja-e a KDNP önállósodását.
  • Orbán Viktor sajtófőnöke többek között arról beszélt nekünk, hogy szerinte a Fidesz nincs válságban, hanem a megújulásnak van most itt az ideje.
  • Illetve arról is beszélt, hogy szerinte „a Fidesz új frakcióvezetője elsőre egy sótlan hivatalnoknak tűnhet, akit nem tud az ember haverként kezelni, de ha megismerik, akkor rendkívül szórakoztató és intelligens jelenség”.
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