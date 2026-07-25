Idén a Lupa Beach mellől szállnak fel a Forma-1-re repülő, utasszállító helikopterek

Az idei Forma 1-es magyar versenyhétvégén az utasszállító helikopterek a Lupa Beach mellől indulnak, hogy kevesbé zavarják a városlakókat, írja a Heli Hungary Kft. a közleményében.

Ugyanakkor hozzátették, hogy előfordulhat, hogy tárolás vagy más technikai okok miatt a helikopterek a Budaörsi bázis repülőtérre tartanak, de ezeket az átrepüléseket is igyekeznek megoldani úgy, hogy nyugati irányból kerülik a fővárost.

Helikopterezés 2024-ből. Fotó: Kristóf Balázs/444

Azt is írták, hogy a cég üzemeltet egy kamerás helikoptert, ami a hétvége folyamán át fog repülni a város több pontja felett, hogy országimázs-felvételeket csináljon, és „a hétvége folyamán 6-8 alkalommal várható Kerepes térségét érintő Mogyoród és Liszt Ferenc reptér közötti utasszállítás, amelynek útvonala a nemzetközi repülőtér légterében szigorúan kötött”.

A Belügyminisztérium korábban azt közölte a 24.hu kérdésére, hogy a légitaxizás nem tiltható meg, de azt a kompromisszumot találták, hogy a helikopterek a Megyeri híd és az M0-s felé kerülnek, az autópálya felett, így elkerülik a sűrűn lakott és kertvárosi részeket. (via Telex)