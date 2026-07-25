Így fejtette meg Orbán Viktor, mit hoz a jövő

Megtartotta tusványosi fejtágítóját Orbán Viktor volt miniszterelnök, azt már előre jelezte is, hogy a korábbi évek világmegfejtései helyett a hangsúlyt idén visszahelyezi Magyarországra.
Ennek megfelelően beszélt többek közt arról, hogy Magyarország az új Venezuela.
Orbán sokat aggódott a demokráciáért, jelezte, hogy szerinte Brüsszel egyre jobban hasonlít Moszkvához, bocsánatot kért Magyar Péter miatt (mivel „az országot most fölforgató miniszterelnök a mi sorainkból érkezett”), a választási bukta után bő három hónappal azt is jelezte: önkritikus politika helyett immár ellenállási politikára kell váltaniuk.
Mi a teendő? - merült fel a kérdés a beszéd egy pontján.
„Meg kell találni a magyar életteret és életformát, amiben mi magyarok újra itthon élesszük magunkat” – mondta Orbán. A Fidesz dolga pedig, hogy „szolgálja és kiszolgálja a nemzeti ellenállást”, aminek „célja a szabadság helyreállítása”.
Hosszasan elemezte, milyen buktatókba fut majd bele a nem túl távoli jövőben a kormány (és persze a rájuk szavazók), a Tisza pedig saját magát fogja apasztani. Minek következtében Orbán szerint a Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, a hiányzó százezreket pedig a valóság keltette politikai hullámok, a gazdasági nehézségek fogják meghozni.
„Sűrű idők jönnek, de küzdeni fogunk!” - biztatta hallgatóit.
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