Navracsics Tibornak elfelejtett szólni a Fidesz, hogy illegitimnek tekintik az új alkotmánybíró-jelöltet

Hiába a friss és ropogós tusványosi útmutatás a szakrális vezetőtől, úgy tűnik, mégsem sikerült egy irányba állítani a tábort. Sonnevend Pál alkotmánybírói jelölésének híre még csak néhány órás, a Fidesz-frakció már közleményben jelezte az MTI-nek, hogy „az illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja”.

A Fidesz-frakció azt írta, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg. Ezekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az Alkotmánybíróságon. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, írták, a továbbiakban az önkényről fejtették ki ugyanazt, amit az elmúlt hetekben ismételtek számtalanszor.

Navracsics Tibor viszont Facebook-oldalán gratulált Sonnevend Pál jelöléséhez, akit egyenesen kiváló jelöltnek nevezett, illegitimezés nélkül.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Navracsics 2022-ben lépett át a Fideszből a KDNP-be, majd a választás után lemondott a KDNP Veszprém megyei elnöki tisztségéről is. A volt miniszter a választások után a keményvonalas orbánisták neheztelését kiváltva többször is kritikát fogalmazott meg (például ilyesmiket). Neki vagy nem szólt a Fidesz, hogy Sonnevend Pál jelölését illegitimnek kell tekinteni, vagy ez már az, amiről Semjén Zsolt beszélt Tusványoson: a KDNP saját arcéle.