Nyertek a csótányok, lemondott az indiai oktatási miniszter

Lemondott az indiai oktatási miniszter szombaton, miután hetek óta követelték a távozását tüntetők, akik magukra csótányokként hivatkoztak, a felvételi vizsgakérdések állítólagos szivárogtatásai és az oktatási rendszerben tapasztalt szabálytalanságok miatt.

Ahogy arról mi is részletesen írtunk, több ezer, magukra csótányként hivatkozó fiatal próbált meg hétfőn Újdelhiben, India fővárosában a parlamenthez vonulni, de rendkívüli erőteljes hatósági fellépéssel találták szemben magukat: rohamrendőrök rohanták le őket, és botokkal ütöttek, akit csak értek.

A tüntetők elsősorban az oktatási miniszter lemondását és a felsőoktatási vizsgarendszer teljes reformját követelték, de az elégedetlenségük nyílt kihívást jelent a kritikát és ellenzéki hangokat rosszul tűrő Modi-kormány egésze számára. Az indiai gazdaság ugyan az elmúlt évtizedben nagyot növekedett, de ezt a növekedést nem tapasztalta meg mindenki egyformán, és a húszas-harmincas korosztályban kiugróan magas a munkanélküliek aránya.

Fotó: DEBAJYOTI CHAKRABORTY/Middle East Images via AFP

Dharmendra Pradhan az X-en jelentette be lemondását, miközben a rendőrség könnygázt vetett be a fiatal tüntetők szétkergetésére Újdelhiben, órákkal azelőtt, hogy vezetőik újabb tárgyalási fordulót tartottak volna a kormány több tagjával.

Szemtanúk beszámolója szerint Újdelhiben és másutt a tüntetők óriási üdvrivalgásban törtek ki a miniszter távozásának a hírére.

A miniszter bejegyzése szerint azért küldte el a felmondólevelét a miniszterelnöknek, hogy „a nemzetellenes erők ne tudják kihasználni az országban kialakult helyzetet”.

Fotó: DEBAJYOTI CHAKRABORTY/Middle East Images via AFP

A szövetségi hatóságok a napokban korlátozták az internetet, és lezártak 18 metróállomást, hogy megpróbálják megfékezni a fővárosban zajló tüntetéseket. A felháborodás különösen azután kapott erőre, hogy a rendőrség hétfőn sok diákot megsebesített, gumibotokkal rohamokat indított és könnygázt vetett be, hogy elriassza a parlament épületéhez vonuló tüntetők tömegét. (MTI)