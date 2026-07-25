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Orbán Viktornak egy még egymást is gyalázó tábornak kell irányt mutatnia Tusnádfürdőn

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Németh Zsolt: Tusványos sosem lesz ellenzékben

Németh Zsolt köszönti a résztvevőket "Orbán-Tőkés koncertjén". Hosszan sorolja a jelenlévő külhoni magyar politikusokat, majd név szerint köszönti Semjén Zsoltot, Nacsa Lőrincet és Bóka Jánost. Azt mondja, 40 sátorban közel 1000-en voltak az elmúlt napokban.

Németh szerint április 12-e óta helyzet van Magyarországon. Miután megköszöni a támogatást, amit a Fidesz kapott a választáson, azzal folytatja, hogy Orbán és Tőkés nem a meghátrálás embere, és a hit, hűség és bizalom vezeti majd a Fideszt a következő időszakban. "Tusványos nem lesz sosem ellenzékben. Mindenkit várunk, aki képes a kulturált párbeszédre."

Orbán, Tőkés, Németh a színpadon

A közönség tapsol.

Megérkezett Orbán konvoja

A sajtókonténer mellett begurult a nagyszínpad mögötti backstage-be Orbán Viktor konvoja.

Lassú a beengedés

A szombati napra nem érvényesek a már meglévő karszalagok, így mindenki külön karszalagot kap a bejáratnál. Ezeket fabódékból osztják, az előzetesen kiküldött QR-kód bemutatása után. Mivel az internethálózat nagyon leterhelt, többeknek nem tölt be a QR-kód. A problémába nemcsak én, hanem Tessely Zoltán volt fideszes képviselő is beleütközött. Neki is meg kellett várnia, ameddig megjelent a kódja.

Félre volt ígérve a kezdés

Beszédnek azonban nyoma sincs.

Mások a fellépők, hiányoznak a sátrak

A fideszes fesztiválon sétálgatva feltűnő, hogy hiányoznak a kormányközeli szervezetek sátrai, így az MVM, az MCC, az Alapjogokért Központ és a Mandiner sem települt ki idén.

Az előző kormány arcait sem igen látni, Gulyás Gergely lemondta a fellépését, szintúgy Deutsch Tamás – Nagy István, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Hankó Balázs, Csák János, Lázár János, Szijjártó Péter vagy épp Lánczi Tamás sehol.

Van cserébe Pócs János, Takács Péter, Szűcs Gábor többször is fellépett, Orbán Balázs is bevállalt két beszélgetést – de a meggyanúsítása miatt sztárolt Szakács István megafonos influenszer is megosztotta magvas gondolatait.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Életképek a Beszéd előtt

Bayer Zsolttal szelfiznek.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Az a bizonyos 16 év.
Fotó: Kristóf Balázs/444
De vajon feladják-e?
Fotó: Kristóf Balázs/444
Így is lehet mondani.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Merész választás.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Nincs jó passzban a Fidesz

Sulyok Tamás lemondatása, Gulyás Gergely lemondása, a párt szervereinek lefoglalása NKA-ügyben, belső feszültségek, Orbán Viktor távolléte – eleve borzalmas állapotban ment neki a Fidesz az idei Tusványosnak, ahol 16 év után először nincsenek jelen a kormánypárt képviselői, az elnökség pedig attól tart, hogy a kétharmadukat vezetőszáron vihetik el.


Fotó: Kristóf Balázs/444

A feszültségek a panelbeszélgetéseken sem oldódtak. Orbán Balázs szerint keményebbnek kellett volna lennie a Fidesznek, Tuzson Bence megígérte, hogy előbb-utóbb felelősségre lesznek vonva a mostani rendszer építői, viszont L. Simon László penetránsnak nevezte a Fidesz idei plakátkampányát, Németh Zsolt pedig lapunknak azt mondta, megpróbálják rábírni Orbánt az atlantista félfordulatra – ez utóbbira reagálva Orbán igeforrása, a Vadhajtások a „liberális mocskos kurva anyjába” küldte el Némethet.

Ugyan voltak tiszás meghívottak, mivel Magyar Péter nem kapott meghívást (pedig azt mondta, kiállt volna vitázni Orbán Viktorral), ezért végül senki nem jött el. Kapott viszont meghívást Dúró Dóra, aki lapunknak arról beszélt, a Mi Hazánknak és a Fidesznek nincsenek közös eseményei, de vannak olyan civilek, akik mindkét párt meghívását elfogadják.

Semjén Zsolt eközben szélsőjobbra csúszásról számolt be:

Forrás

Harc a végsőkig vagy tervezett elvonulás

Orbán Viktor beszédéből végre kiderülhet, hogy milyen távlatokban gondolkodik a volt miniszterelnök. Arra készül, hogy rendezetten adja át utódjának a párt irányítását? Vagy a végsőkig harcol?

Fotó: Németh Dániel/444

Ígér valami konkrétumot őszre, felvázol legalább egy körvonalas stratégiát? Szól az irhájukat mentő oligarchákhoz vagy a kormánypárti újságírókhoz? Tesz egy elkeseredett kísérletet, hogy összekuporgassa a megmaradt nyájat? Megkísérli egyáltalán, hogy reményt kínáljon a magukra hagyott fideszes híveknek?

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