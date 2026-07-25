Orbán Viktornak egy még egymást is gyalázó tábornak kell irányt mutatnia Tusnádfürdőn

Németh Zsolt köszönti a résztvevőket "Orbán-Tőkés koncertjén". Hosszan sorolja a jelenlévő külhoni magyar politikusokat, majd név szerint köszönti Semjén Zsoltot, Nacsa Lőrincet és Bóka Jánost. Azt mondja, 40 sátorban közel 1000-en voltak az elmúlt napokban.

Németh szerint április 12-e óta helyzet van Magyarországon. Miután megköszöni a támogatást, amit a Fidesz kapott a választáson, azzal folytatja, hogy Orbán és Tőkés nem a meghátrálás embere, és a hit, hűség és bizalom vezeti majd a Fideszt a következő időszakban. "Tusványos nem lesz sosem ellenzékben. Mindenkit várunk, aki képes a kulturált párbeszédre."