Patthelyzet, gatya, csótánykodás, hétvégi olvasnivalók

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hét legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Elnök

A hét azzal indult, hogy Magyar Péter felkérte Polgár Juditot köztársasági elnöknek, aki már délután visszautasította a felkérést. Megkerestük a Polgárt ajánló kiválóságokat, szerintük is lehetne több jelölt a pozícióra, megírtuk, hogy ha így néz ki egy társadalmi egyeztetés, akkor nem állunk túl jól.

Polgár Judit és Magyar Péter

Szombaton, amikor Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, úgy tűnt, Magyar Péter az április 12-e óta vívott legnehezebb csatáját is megnyerte. A győztes pozícióból azonban sikerült az első politikai és presztízsveszteségét elszenvedve kijönnie, bár azt nem tudni, ki nem kényszerített hibát vétett, vagy kényszerpályán eltaktikázta magát.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Konvoj

„A kihallgatás ideje alatt valami szörnyű ordítást hallottam kintről”, „mintha valaki fájdalmában üvöltött volna” – lapunk megszerezte az aranykonvoj ukrán pénzszállítóinak tanúvallomásait, amelyben részletesen beszélnek arról, mi történt, miket kérdeztek tőlük, hogyan beszéltek velük a magyar hatóságok.

Fotó: Kiss Bence

„Ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben” – birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.

Fotó: Kiss Bence

Kirúgások

Nagy Gábor Bálint eddig bírta a választás után megtáltosodó ügyészség élén. Nagyot ugyanazon a napon választották legfőbb ügyésznek, mikor Polt Pétert alkotmánybírósági elnöknek. Szinte egyszerre távoznak, igaz, Polt nem magától.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Űr

Kapu Tibor: Orbán Viktor teljes mértékben megsértette a NASA-val kötött megállapodást. A Qubitnek adott interjújában a kutatóűrhajós beszélt Polgár Judit köztársasági elnöki jelöléséről, az Orbán-videóhívásról és Kötcséről, űrutazásának hasznáról és tudományos eredményeiről, valamint a magyar űrprogram jövőjéről.

Forrás

Pénzek

Repedés a NER-elitben: Szíjj László cége már nem támogatja a Felcsútot. A választás után az elsők között hátrált ki Mészáros Lőrinc egyik üzleti partnere, Szíjj László, rajta kívül három cég is eltűnt a szponzorfalról.

Szíjj László BL-döntőről hazafelé jövet, Ferihegy 2024. június 02.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Félbehagyott Puskás-sorozatot, utólag lepapírozott támogatásokat és egy nap alatt kiszórt 6,2 milliárdot találtunk a Szerencsejátéktól kikért dokumentumok között – közérdekű adatigényléssel kértük ki a Szerencsejáték Service Kft. támogatási és szponzorációs szerződéseit, hogy megtudjuk, mire adtak évente jelentős közpénzt.

Fotó: Sárdi Kristóf/444

A bukott osztrák kancellár is az MCC fizetési listáján volt, a Fidesz veresége után inkább visszautalta a pénzt – Sebastian Kurz segíthette a NER-es bevásárlást az osztrák magánegyetembe, amit most a magyar állam örökölhet meg.

Sebastian Kurz a 2024-es MCC Feszten Esztergomban Orbán Balázs mellett.
Fotó: Németh Dániel/444

150 millió forint közpénzt kapott a Pócs János farmjára bejelentett civil szervezet, de az elszámolásaiban számos furcsaság van – a Jász Nemzet Egyesület kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, honlapjuk nincs. Találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket a fideszes képviselő Pócs János szervezett.

Gatya, Tusnád

Rottyon van a gatya – akár nem képesek, akár direkt nem akarnak normálisan megszervezni egy sajtótájékoztatót Orbánék, ez sehogy sem néz ki jól. Állítólag nem volt internet a pártszékházban, ezért egy kocsibejárón nyomakodva lehetett 20 percig egy 6 sávos út és egy zajos építkezés között a tűző napon kérdezni a Fidesz elnökét arról, hogyhogy olyasvalaki lett a párt frakcióvezetője, aki még 2009-ben is az SZDSZ jelöltje volt.

Németh Balázs fideszes parlamenti képviselő eteti a Facebook algoritmusát a Fidesz Lendvay utcai pártszékházával szemben.
Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Tusnád előtt: Harc a végsőkig vagy tervezett elvonulás. A szakrális vezető ismét ellenzékből lép fel kedvenc szentélyében. A nagy kérdés, hogy vajon él még a győzelmi kényszer, vagy ez már a fegyverletétel. A fideszes srácok sem úgy érkeztek Tusnádfürdőre, mint korábban.

Fotó: Németh Dániel/444

Az idei Tusványoson

Forrás

Külföld

Az egyik legnépszerűbb tábornok kinevezésével próbálja csillapítani az indulatokat és átalakítani az ukrán hadsereget Zelenszkij – a népszerű Mihajlo Drapatij kinevezése egyszerre válasz a tiltakozásokra és kísérlet arra, hogy a mereven központosított parancsnoki rendszert egy gyorsabb, decentralizáltabb és nagyobb személyes felelősségre épülő működés váltsa fel.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Poloskák helyett csótányok: utcára mentek India magukra hagyott fiataljai, a rendőrség kőkeményen csapott le rájuk. Online viccnek indult, a Csótány Néppárt pár hónap alatt komoly mozgalommá nőtte ki magát. Az oktatási rendszer reformját követelő fiatalok megpróbáltak elvonulni az indiai parlamentig, de a rendőrök ezt nem hagyták, 21 napja éhségsztrájkoló aktivistájukat pedig elvitték.

Fotó: ARUN SANKAR/AFP

Kultúra

Bőröndöket túró brit vámtisztviselők épültek be a heroinkereskedő bandákba, most sorozat is készült róluk, de a valóság megint izgalmasabb – a Legends (Közönséges kémek) című Netflix-sorozat valós alapsztorija nagyon izgalmas, de tényleg ez lenne a brit Drót?

Fotó: Netflix

Vámpír autó, ami kiszívja a véred – Borsos Lőrinc múzeumba tenné Balásy éjfekete Lamborghinijét. A művészpár régóta keresi a módját, hogy szert tegyen egy Lamborghinire, májusban pedig a magyar közélet eléjük sodort egyet. Nyílt levélben kérik az egykori propagandapápát, hogy tegyen egy újabb felajánlást és segítsen eljuttatni a Diablót oda, ahol „a műtárgyak a mennybe mennek”.

4-6-os villamos a hangulat az RTL műsorában – az új exek csatájában lényegében mindenki ordít, feltehetően azért, mert nincs megfelelő eszköztáruk arra, hogy kifejezzék gondolataikat, nem tudják mások számára is érthetően megfogalmazni azt, ami a fejükben van, és miután nehezükre esik a kommunikáció, de talán magukat sem értik, végső soron senki sem ért semmit, amin felidegesítik magukat.

Fotó: Instagram/RTL

Moo Deng, a cuki víziló és Punch, az árva makákó már a múlté: egy ritka fejlődési rendellenességgel élő mosómedve, Jimothy hódította meg Seattle-t és az internetet, a körülötte kialakult cukiságkampányba pedig már a politikusok mellett a NASA és a Google is beszállt.

Fotó: c1vrgr1/Instagram

Sport

Szuperválogatott 2026 – egy nagyon öreg kapus és egy nagyon fiatal hátvéd. Egy csatár, aki nem tűnik embernek és egy középpályás, aki mindent tud. Ők voltak az első 48 csapatos világbajnokság legjobbjai. Spoiler: Messi bekerült.

A verhetetlen szövkap
Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Pöcsfejválogatott 2026 – felesleges senkik, akiket azonnal elfelejtettünk, és nagy mellénnyel érkezők, akik pofára esését évtizedek múlva is röhögve idézzük majd fel. Egy dologra mindenképpen jó volt a 48 csapatos vébé: volt miből meríteni ide.

Támadás hátulról Cucurella ellen
Fotó: Raquel Cunha/REUTERS

Most került a helyére a spanyol foci – évtizedeken át Spanyolország volt az ország, ahol a legnagyobb különbség volt a klubcsapatok és a válogatott teljesítménye közt. Három Európa-bajnoki, és most már két világbajnoki címmel viszont a 21. század legsikeresebb válogatottja a spanyol lett, miközben klubjaik, edzőik, játékosaik mindenhol, mindent megnyernek.

Miért bírálják az edzőt, akinek Anglia az utóbbi hatvan év legsikeresebb vb-szereplését köszönheti? – Thomas Tuchel papíron sikeresebb, mint az 1966-os vb-győzelem óta bárki, mégsem tudja neki megbocsátani a közvélemény az argentinok ellen elbukott elődöntőt. Hol hibázott a kapitány, és mit tartogat számára a jövő?

Fotó: LUKE HALES/Getty Images via AFP
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Schiffer András szerint a kutya se fogja elolvasni ezt a cikket, csak a kép meg a cím számít majd

Most nem a számottevő ellenzék, hanem a hatalmas támogatottságú kormánypárt hiányzott a tusványosi ellenzéki vitáról. Ott volt viszont Dúró Dóra – Schiffer vele és az ex-megafonos Szűcs Gáborral búsongott a primitív politikai kommunikáción.

Bódog Bálint
POLITIKA

Túlmozogta, elkapkodta – ezt a napot nem Magyar Péter nyerte

Szombaton, amikor Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, úgy tűnt, Magyar Péter az április 12-e óta vívott legnehezebb csatáját is megnyerte. A győztes pozícióból azonban sikerült az első politikai és presztízsveszteségét elszenvedve kijönnie, bár azt nem tudni, ki nem kényszerített hibát vétett, vagy kényszerpályán eltaktikázta magát.

Haász János
belföld

Nagy Gábor Bálint eddig bírta a választás után megtáltosodó ügyészség élén

Nagy Gábor Bálintot ugyanazon a napon választották legfőbb ügyésznek, mikor Polt Pétert alkotmánybírósági elnöknek. Szinte egyszerre távoznak, igaz, Polt nem magától.

Windisch Judit
POLITIKA

Az államfőkeresés időszakában Magyar kiposztolta, hogy találkozott Romsics Ignác történésszel

Hogy ennek mi a jelentősége, az majd kiderül. Magyar a posztjában a köztársasági elnöki tisztséget nem hozta szóba, de az akadémikus neve is kering a köztudatban. Magyar korábban a Vidéki Prókátor néven ismertté vált Fülöp Botonddal is találkozott.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök

Élete megtiszteltetésének tartja, de nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.

Gazda Albert
belföld

Hadházy posztolta, hogy az Országgyűlési Hivatal igazgatója egy NER-es kislovag, Magyar alákommentelte, hogy nem vették állományba, Forsthoffer kiakadt

Így zajlik ez manapság.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Orbán Tusnád előtt: Harc a végsőkig vagy tervezett elvonulás  

A szakrális vezető ismét ellenzékből lép fel kedvenc szentélyében. A nagy kérdés, hogy vajon él még a győzelmi kényszer, vagy ez már a fegyverletétel.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Poloskák helyett csótányok: utcára mentek India magukra hagyott fiataljai, a rendőrség kőkeményen csapott le rájuk

Online viccnek indult, a Csótány Néppárt pár hónap alatt komoly mozgalommá nőtte ki magát. Az oktatási rendszer reformját követelő fiatalok megpróbáltak elvonulni az indiai parlamentig, de a rendőrök ezt nem hagyták, 21 napja éhségsztrájkoló aktivistájukat pedig elvitték.

Horváth Bence
külföld
Videó

Semjén: Világpolitikai okokból jobbszélre csúsztunk

Semjén Zsolt szerint eddig mindent meg tudtak beszélni Orbán Viktorral, de a vereség után a KDNP-nek szüksége van az önállósodásra.

Jelinek Anna, Bokros Dorka, plankog, Kristóf Balázs
video

Fordult a kocka: most a Fidesz az az ellenzék, ami külföldre megy segítségért belpolitikai ügyekben

A Fidesz amerikai delegációt fogad, amitől azt várják, „tegyék világossá, hogy ezzel nem értenek egyet”, és azt remélik, „a magyar kormány törődik valamennyire Amerikával”.

Herczeg Márk
POLITIKA

L. Simon László: Az idei plakátkampányunk penetráns volt

A magát különutasnak tartó L. Simon László one man show-t nyomott Tusványoson. Szervilizmusról, plebejuskormányzásról és a fiatalok elvesztéséről beszélt, miközben Navracsics Tibor is próbálta óvatosan kritizálni a Fideszt. A hümmögő Hoppál Péter a földön ülve hallgatta őket.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Kapitány István felmentette a Paks II. vezérigazgatóját

Azt, hogy ki lesz Jákli Gergely utódja, péntek délután jelenti be.

Benics Márk
gazdaság

Ha így néz ki egy társadalmi egyeztetés a Tiszánál, akkor nem állunk túl jól

Magyar Péter szombaton még amellett tett hitet, hogy füstös szivarszobák helyett közösen döntsünk, majd vasárnap este már azt közölte, hogy hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, akar-e ő lenni a köztársasági elnök.

Diószegi-Horváth Nóra
vélemény

Kinevezték Paks II. új vezérigazgatóját

Stratégia, vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatról ír Kapitány István az új vezérigazgatót bejelentő posztjában.

Bábel Vilmos
gazdaság

Pöcsfejválogatott 2026

Felesleges senkik, akiket azonnal elfelejtettünk, és nagy mellénnyel érkezők, akik pofára esését évtizedek múlva is röhögve idézzük majd fel. Egy dologra mindenképpen jó volt a 48 csapatos vébé: volt miből meríteni ide.

Bede Márton
futball

Erre a fesztiválra sem úgy érkeznek a fideszes srácok, mint régen

Harmincöt éve jár össze a nagy csapat Tusványoson fröccsözgetni. Jóban-rosszban együtt, átvészeltek egyet s mást, de a főnök már évek óta évszázados tervekről meg fajkeveredésről hablatyol, most pedig akkorát buktak, hogy abba a teljes társaság beleremegett. Orbán Viktornak egy zavarodott sátortábor előtt kell utat mutatnia.

Bódog Bálint
POLITIKA

4-6-os villamos a hangulat az RTL műsorában

Az új exek csatájában lényegében mindenki ordít, feltehetően azért, mert nincs megfelelő eszköztáruk arra, hogy kifejezzék gondolataikat, nem tudják mások számára is érthetően megfogalmazni azt, ami a fejükben van, és miután nehezükre esik a kommunikáció, de talán magukat sem értik, végső soron senki sem ért semmit, amin felidegesítik magukat.

Mészáros Juli
tévé

Még a Polgár Juditot ajánló kiválóságok szerint is lehetne több jelölt a köztársasági elnöki posztra

Megkérdeztük Kapu Tibort, Parti Nagy Lajost és Nagy Tímeát, hogyan állt össze a támogatói csapat. Többeket meglepett, hogy társadalmi egyeztetés helyett Magyar Péter már az első lépés után eredményt hirdetett.

Urfi Péter
POLITIKA

Kapu Tibor: Orbán Viktor teljes mértékben megsértette a NASA-val kötött megállapodást

A Qubitnek adott interjújában a kutatóűrhajós beszélt Polgár Judit köztársasági elnöki jelöléséről, az Orbán-videóhívásról és Kötcséről, űrutazásának hasznáról és tudományos eredményeiről, valamint a magyar űrprogram jövőjéről.

Tóth András, Kun Zsuzsi, Bodnár Zsolt
podcast

Tuzson Bence: Akik a mostani rendszernek a felépítésében részt vesznek, fel lesznek jegyezve és előbb-utóbb felelni fognak

Tuzson a Védvonalat szervező Czunyinéval beszélte meg, hogy szűnt meg a jogállamiság, milyen kuláklistákkal álltak elő a tiszások – de Kötter Tamás és Hal Melinda azt is kitárgyalta a tusványosi beszélgetésen, hogy miért hasonlít a fiatalok agya a bűnözőkére.

Bódog Bálint
POLITIKA

Szatmáry Kristóf: A Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készüljünk, mert az elnökségi tagok kétharmadát elvihetik vezetőszáron

A fideszes politikus szerint minden résztvevő elgondolkozott rajta, hogy vajon a 33 százalékba tartozik-e.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Tényleg megreccsent a Fidesz, Békéscsabán, Makón és más városokban sem indulnak az időközi választásokon

Nem akarják győzelemre segíteni azt a Tisza pártot, amelyik el sem indul, de van még egy nyomós érvük a távolmaradásra a csabaiaknak.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Dúró Dóra Tusványoson: Nem arról van szó, hogy közös rendezvénye lenne a Mi Hazánknak és a Fidesznek, de a civil szférában valóban vannak, akik mindkét párt meghívását elfogadják

A Mi Hazánk alelnöke szerint sokat csökkent az erőforrás-különbség köztük és a Fidesz között, ami nagy lehetőség a pártnak. Dúró visszautasította korábbi tanácsadója állításait, miszerint az elnökség ráült volna a pártra, de szerinte is sokat kell még fejlődniük.

Bódog Bálint
POLITIKA

A korrupció az, amiből Kuna Tibort kihagyják

Szijjártó régi barátja Andalúziában bekkelte ki a NER keményebb időszakát, miután milliárdosra kereste magát közpénzen. Ma már zsarnokságként emlékezik a rendszerre és visszatérne a magyar médiapiacra.

Rényi Pál Dániel
publicisztika

Miért bírálják az edzőt, akinek Anglia az utóbbi hatvan év legsikeresebb vb-szereplését köszönheti?

Thomas Tuchel papíron sikeresebb, mint az 1966-os vb-győzelem óta bárki, mégsem tudja neki megbocsátani a közvélemény az argentinok ellen elbukott elődöntőt. Hol hibázott a kapitány, és mit tartogat számára a jövő?

Inkei Bence
futball

24.hu: Hankó Balázs a Fidesz választási veresége után is milliárdokat osztott ki kormányközeli szervezeteknek

A leköszönő kulturális miniszter több mint hárommilliárd forint támogatásról döntött a választás körüli hetekben, az új kormány azonnali vizsgálatot indított a kifizetések jogszerűsége és célszerűsége miatt.

Benics Márk
POLITIKA

„A kihallgatás ideje alatt valami szörnyű ordítást hallottam kintről”, „mintha valaki fájdalmában üvöltött volna”

Lapunk megszerezte az aranykonvoj ukrán pénzszállítóinak tanúvallomásait, amelyben részletesen beszélnek arról, mi történt, miket kérdeztek tőlük, hogyan beszéltek velük a magyar hatóságok.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Szuperválogatott 2026

Egy nagyon öreg kapus és egy nagyon fiatal hátvéd. Egy csatár, aki nem tűnik embernek és egy középpályás, aki mindent tud. Ők voltak az első 48 csapatos világbajnokság legjobbjai. Spoiler: Messi bekerült.

Bede Márton
futball

Repedés a NER-elitben: Szíjj László cége már nem támogatja a Felcsútot

A választás után az elsők között hátrált ki Mészáros Lőrinc egyik üzleti partnere, Szíjj László, rajta kívül három cég is eltűnt a szponzorfalról.

Székely Sarolta
foci

Félbehagyott Puskás-sorozatot, utólag lepapírozott támogatásokat és egy nap alatt kiszórt 6,2 milliárdot találtunk a Szerencsejátéktól kikért dokumentumok között

Közérdekű adatigényléssel kértük ki a Szerencsejáték Service Kft. támogatási és szponzorációs szerződéseit, hogy megtudjuk, mire adtak évente jelentős közpénzt.

Székely Sarolta
gazdaság

Most először találkozott Magyar Péter a kegyelmi ügyet kirobbantó Vidéki prókátorral

Magyar úgy véli, a Vidéki prókátor nélkül „valószínűleg nincs rendszerváltás”.

Székely Sarolta
POLITIKA

„Ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben”

Birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Akár nem képesek, akár direkt nem akarnak normálisan megszervezni egy sajtótájékoztatót Orbánék, ez sehogy sem néz ki jól

Rottyon van a gatya: állítólag nem volt internet a pártszékházban, ezért egy kocsibejárón nyomakodva lehetett 20 percig egy 6 sávos út és egy zajos építkezés között a tűző napon kérdezni a Fidesz elnökét arról, hogyhogy olyasvalaki lett a párt frakcióvezetője, aki még 2009-ben is az SZDSZ jelöltje volt.

Herczeg Márk
POLITIKA

„Büdös kurva anyádat te mocskos féreg! Ez a mi álláspontunk. Takarodj a liberális mocskos kurva anyádba” – írja Orbán Viktor igeforrása Németh Zsoltról a 444-nek adott interjúja után

Németh Zsolt arról beszélt az interjúban, próbálják meggyőzni Orbán Viktor, hogy szükség van az atlantista félfordulatra. Ezek szerint mégsincs.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Bőröndöket túró brit vámtisztviselők épültek be a heroinkereskedő bandákba, most sorozat is készült róluk, de a valóság megint izgalmasabb

A Legends (Közönséges kémek) című Netflix-sorozat valós alapsztorija nagyon izgalmas, de tényleg ez lenne a brit Drót?

Inkei Bence
FILM

Jimothy, a görnyedt mosómedve lett az internet új állatsztárja

Moo Deng, a cuki víziló és Punch, az árva makákó már a múlté: egy ritka fejlődési rendellenességgel élő mosómedve hódította meg Seattle-t és az internetet, a körülötte kialakult cukiságkampányba pedig már a politikusok mellett a NASA és a Google is beszállt.

Benics Márk
INTERNET

150 millió forint közpénzt kapott a Pócs János farmjára bejelentett civil szervezet, de az elszámolásaiban számos furcsaság van

A Jász Nemzet Egyesület kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, honlapjuk nincs. Találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket a fideszes képviselő Pócs János szervezett.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A bukott osztrák kancellár is az MCC fizetési listáján volt, a Fidesz veresége után inkább visszautalta a pénzt

Sebastian Kurz segíthette a NER-es bevásárlást az osztrák magánegyetembe, amit most a magyar állam örökölhet meg.

Kolozsi Ádám
külföld

Vámpír autó, ami kiszívja a véred – Borsos Lőrinc múzeumba tenné Balásy éjfekete Lamborghinijét

A művészpár régóta keresi a módját, hogy szert tegyen egy Lamborghinire, májusban pedig a magyar közélet eléjük sodort egyet. Nyílt levélben kérik az egykori propagandapápát, hogy tegyen egy újabb felajánlást és segítsen eljuttatni a Diablót oda, ahol „a műtárgyak a mennybe mennek".

Német Szilvi
Képző

Javier Colomina NATO-főtitkárhelyettes a 444-nek: Az amerikaiak egyértelművé tették, hogy másfajta szövetséget szeretnének

Az elsődleges célunk továbbra is az elrettentés, mondja Colomina, aki a Budapest Energy and Security Talks konferencián adott interjút.

Takács Lili
interjú

Az egyik legnépszerűbb tábornok kinevezésével próbálja csillapítani az indulatokat és átalakítani az ukrán hadsereget Zelenszkij

A népszerű Mihajlo Drapatij kinevezése egyszerre válasz a tiltakozásokra és kísérlet arra, hogy a mereven központosított parancsnoki rendszert egy gyorsabb, decentralizáltabb és nagyobb személyes felelősségre épülő működés váltsa fel.

Benics Márk
külföld

Németh Zsolt a 444-nek: Megpróbáljuk meggyőzni Orbánt, hogy szükség van az atlantista félfordulatra

A Fidesz parlamenti képviselője szerint a jogállamiság védelme miatt lobbiznak az amerikaiaknál, és ez más, mint amikor a Fidesz által támadott ellenzéki pártok lobbiztak külföldön.

Molnár Kristóf
POLITIKA