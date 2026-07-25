Schiffer csalódott Orbánban, várta volna az önkritikát

Ez is eljött hát, véget ért Tusványos, Schiffer András (az Ifjú Szocialisták és a Lehet Más a Politika alapítója, a TASZ egykori ügyvivője, a Védegylet szervezőbizottságának tagja, ügyvéd) pedig megtartotta utolsó, azaz a kilencedik előadását a fesztiválon.

Neki jutott a feladat, hogy elemezze Orbán Viktor beszédét. Az utóbbi években ezek az elemzések jellemzően úgy néztek ki, hogy adott NER-közeli intézményhez kötődő figurák elmondták ugyanazt, amit Orbán, csak kicsit máshogy. Ezúttal azonban nem ez történt,

Schiffer András ugyanis csalódott Orbán beszédében, ennek okait pedig hosszasan fejtegette a sátor körül összegyűlt nagy tömeg előtt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A volt képviselő azt mondta, az elmúlt 16 évben sokszor egyet tudott érteni Orbán diagnózisaival, a gyógymódjait tartotta pusztítónak.

Szerinte annyiban megáll a 2010 utáni MSZP és a mostani Fidesz összehasonlítása, hogy egyikőjük sem volt hajlandó szembenézni a múltjával. Nem a lopásokra gondol, azzal foglalkoznak a hatóságok. Felsorolt néhány dolgot, amivel szembe kell néznie Orbánéknak ahhoz, hogy ellenállást tudjanak szervezni.

Például ilyeneket tapsolt meg a javarészt orbánista közönség:

I. A gazdasági modell csődje

Schiffer szerint Magyarországon 2022 óta látható, hogy csődöt mondott az irányított kapitalizmus modellje. Európán belül a magyaroké a legkitettebb nemzetgazdaság, ami azért van, mert a nemzeti tulajdon hányada nem nőtt a termelőkapacitások terén. Ez szerinte tudatos döntés volt Orbánék részéről, a modell lényege, hogy a NER-lovagok nem tudtak külföldi piacokon megjelenni, így függővé váltak a politikai megbízásoktól – ez viszont eddig működött.

Úgy véli, a szuverenitás védelméhez nem elég hivatalt létrehozni, hanem hazai kézbe kell venni a termelést. „Amikor lassan már az idegen kézen lévő termelési kapacitások nem csak idegen know-how-val, hanem idegen munkáskézzel dolgoznak, amikor az energiaforrásaink is 1000 százalékosan kitettek, akkor miféle szuverenitásról beszélünk?”

II. A Tisza a NER csúcsra járatása

Schiffer úgy érezte, nem volt elég, hogy Orbán félig poénkodva bocsánatot kért Magyar Péter miatt, mert szerinte 16 év kormányzásával nem egy Magyar Péter, hanem egy kormányalakításra elegendő Magyar Péter kitermeléséért felel. „Amit itt látunk – nem függetlenül attól, hogy nem a NER ellenzékre került hatalomra, hanem a sértett NER-esek és NER-szökevények –, az valójában csúcsra járatása az orbáni hatalomfilozófiának.” Többek között utalt Vitézy Dávidra és Kármán Andrásra is.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Schiffer úgy véli, a NER 2010-13-ban építette ki azt a közjogi rendszert, ami lehetővé tette azt, ami most történik. Álságosnak tartja azokat, akik most osztják az észt a NER közjogi rendszeréről, miközben ezek állítása szerint végigülték a Fidesz mellett a rendszer kiépülését, amíg ő – mármint Schiffer és az LMP – felszólaltak ellene.

Szerinte Magyar átlép olyan vörös vonalakat, amiket Orbán nem lépett át. Azt mondta, Orbán tudomásul vette, hogy a kétharmadot kötik a korábbi parlamentek személyzeti döntései – például Sólyom László esetében –, illetve Orbán nem támadt adminisztratív eszközökkel az ellenzékre.

Az, amit szerinte Magyar csinál (Sulyok Tamás eltávolítása, mandátumkorlátozások, vagyonvisszaszerzési hivatal), abból a logikából következik, amit Orbánéké is volt, miszerint az alkotmányozó többség arra van, hogy a párt pillanatnyi politikai érdekét alaptörvénybe merevítse.

Arról is beszélt, hogy a tiszások eltanulták azt az orbáni hatalomfilozófiát, hogy egy demokráciában az van, amit a többség mond. Schiffer szerint a következő alkotmányozó többségnek úgy kell módosítani az alkotmányt, hogy az ne csak az ő akaratát, de lehetőleg az egész parlamentét képviselje

Tehát nem látja jó iránynak Tuzson Bence fenyegetőzését, és úgy gondolja, hogy ha az Alkotmánybíróság elfogadja a Tisza alaptörvény-módosításait, akkor azokat legitim törvényekként kell elfogadni, különben oda a stabilitás.

+ A venezuelai öngól

Az, hogy Orbán Magyarországot jelenlegi állapotában Venezuelához hasonlította, mélyen megdöbbentette Schiffert. „Óriási öngól. Venezuelában idén január 3-án Orbán Viktor jó barátja, Donald Trump úgy gondolta, hogy odamegy, deszantosokkal megfogja az elnököt és magával hurcolja. Ami Venezuelában történt, az nyers erőszak formájában megnyilvánuló külföldi beavatkozás.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

Azt mondta, abban igaza van Orbánnak, hogy puha eszközökkel idegen hatalmi központok avatkoztak be a magyar belügyekbe, de a hasonlat szerinte nem áll meg, mert a Hugo Chávez és Nicolás Maduro nevével fémjelzett politikák nincstelenségben élő milliókat emeltek fel. Orbán baloldalizását silánynak tartotta:

„Ha Orbán Dél-Amerikához, a dél-amerikai radikális baloldalhoz hasonlítja Magyar Pétert, akkor azt állítja, hogy a Tisza a nincstelen milliók érdekeit képviseli a külföldi érdekeket kiszolgáló gazdag keresetekkel szemben. De nem gondolom, hogy Orbán valójában ezt akarta mondani.” Tehát szerinte nem jobb vagy baloldali kérdésről van szó, hanem antiimperializmusról, meg szuverenitásról, amit itt is, meg ott is lehet akarni.

A 444-en Rényi Pál Dániel elemezte Orbán beszédét, ez itt olvasható.