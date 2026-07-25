Több mint 200 ezer embert kellett evakuálni erdőtűzek miatt Franciaországban és Spanyolországban

A francia hatóságok csaknem 60 ezer ember kitelepítését rendelték el Bordeaux közelében, így már több mint 220 ezerre emelkedett azok száma, akiket a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek miatt felszólítottak otthonuk elhagyására.

Délnyugat-Franciaországban, Gironde és Landes megyékben mintegy 200 ezer embert evakuáltak. Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is mozgósította a védekezés támogatására.

Délnyugat-Franciaországban a hatóságok mintegy 200 ezer embert evakuáltak, miután erdőtüzek söpörtek végig Gironde és Landes térségén. Szombat hajnalban Bordeaux közelében négy települést „elővigyázatosságból” kiürítettek. Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle és Saint-Aubin-de-Médoc összesen 58 400 lakosnak ad otthont.

Fotó: LAURENT PERPIGNA IBAN/Hans Lucas via AFP

A lángok már több mint 19 ezer hektárnyi, azaz 46 ezer angol holdnyi erdőt perzseltek fel, és mintegy 80 lakóházat semmisítettek meg.

A hatóságok kiürítették a délnyugati partvidéken fekvő teljes Cap Ferret-félszigetet; több száz embert hajókkal menekítettek ki, miután a lángok végigsöpörtek a népszerű turistacélponton. A térség állandó lakossága valamivel 8000 fő alatt van, a nyári üdülési szezonban azonban ennek akár a tízszeresére is nőhet az ott tartózkodók száma.

Fotó: MAXIMILIEN LAMY/AFP

Marc Vermeulen tűzoltó- és mentési parancsnok szerint a körülmények súlyosabbak, mint a régiót 2022-ben sújtó pusztító tüzek idején, az aszály miatt ugyanis a tűz éjszaka is tovább terjedt.

„Még soha nem láttunk ekkora konvektív tüzet” – mondta Laurent Nuñez francia belügyminiszter a TF1 francia televíziónak, hozzátéve, hogy mintegy ötven tűzoltó megsérült. Elmondása szerint a tűz „önfenntartóvá” vált, és folyamatosan változtatja az irányát; péntek este kelet felé, Bordeaux irányába terjedt.

Délebbre, a Landes régióban, Biscarrosse közelében pusztító másik erdőtűz miatt több mint 23 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, kempingjét, egy idősotthont és egy nyári tábort is kiürítettek.

Gilles Clavreul, Landes prefektusa azt mondta, hogy a tüzet péntek végéig nem sikerül eloltani, miközben a széllökések elérik az óránkénti 50 kilométeres sebességet, a hőmérséklet pedig 36–37 Celsius-fok körül alakul.

Tűz Madrid közelében

Közben spanyol tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy a Madrid közelében pusztító tüzet már nem képesek megfékezni a tűzoltók, miután a fővárostól nyugatra égő három tűz egyetlen hatalmas tűzvésszé olvadt össze.

A spanyol kormány országos veszélyhelyzetet hirdetett: 25 ezer embert evakuálásra, csaknem 40 ezret pedig arra szólítottak fel, hogy maradjanak otthon.

Isabel Díaz Ayuso, a madridi autonóm közösség elnöke a tüzet „a régió történetének legsúlyosabb tűzvészeként” jellemezte. Mint mondta, a térséget a magas hőmérséklet, a szüntelen szél és az összeolvadó tűzfrontok okozta „tökéletes vihar” sújtja.

Fotó: CESAR MANSO/AFP

A helyi spanyol katasztrófavédelmi szolgálatok közlése szerint az erdőtüzek a fővárostól mintegy 50 kilométerre fekvő Robledo de Chavela és Fresnedillas de la Olivia települések felé terjednek.

„Az erdőtűz most tetőzik, és megfékezése jelenleg meghaladja a tűzoltók lehetőségeit” – mondta újságíróknak Carlos Novillo, a madridi regionális kormány katasztrófavédelmi vezetője.

El Tiemblo, Ávila egyik érintett településének polgármestere szerint a lángok kevesebb mint fél óra alatt terjedtek át Navaluengából az Iruelas-völgybe, mintegy 20 kilométeres távolságra. „Borzalmas volt” – mondta Arturo Varas González a laSexta televíziónak.

A tisztviselők szerint Madrid régiójában legalább 6000 hektárnyi terület égett le, míg az ávilai tűz csaknem 9000 hektárt perzselt fel.

Fotó: CESAR MANSO/AFP

Nyolc települést evakuáltak: Chapineríát, Navas del Reyt, Colmenar del Arroyót, Fresnedillas de la Olivát, Robledo de Chavelát, Aldea del Fresnót, Navalagamellát és Zarzalejót.

Több más település, köztük San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa és Villa del Prado továbbra is lezárás alatt áll. (BBC)