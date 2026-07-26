A brazil kormány elutasította két amerikai tisztviselő vízumkérelmét

A brazil külügyminisztérium közlése szerint megtagadták a vízum kiadását két amerikai külügyminisztériumi tisztviselő esetében, akik jövő héten utaztak volna Brazíliába. Mindez azután került nyilvánosságra, hogy a The Washington Post szerint a brazil kormány azt állította, hogy a tisztviselők, Riley M. Barnes államtitkár-helyettes és Samuel Samson államtitkár-helyettes kétségeket akartak ébreszteni az októberi brazil választásokkal kapcsolatban.

A brazil külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy Barnes és Samson július 20-án kértek vízumot, amelyet pénteken elutasítottak. A döntés okait nem hozták nyilvánosságra.

Lula da Silva Fotó: RICARDO STUCKERT/AFP

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az újraválasztásáért indul Flávio Bolsonaro szenátorral szemben, akinek családját szoros szálak fűzik a Trump-kormányzathoz.

Bolsonaro szenátor és testvére, Eduardo május végén amerikai tisztviselőket látogatott meg Washingtonban, köztük Donald Trump amerikai elnököt is. Röviddel ezután a Trump-adminisztráció külföldi terrorszervezetnek minősítette Brazília legnagyobb kábítószer-kereskedő csoportjait – a First Command Capitalt és a Red Commandot –, amit Lula ellenzett.

A Trump-adminisztráció emellett akár 37,5 százalékos vámemelést is bevezetett több ezer brazil exportcikkre, az intézkedés pénteken lépett hatályba. Az amerikai kormány azt állítja, hogy a dél-amerikai ország tisztességtelen versenygyakorlatokat folytat, és nem szünteti meg a kényszermunka gyakorlatát – a Lula-adminisztráció mindkét vádat elutasította, és azt állította, hogy ez a választás befolyásolására tett kísérlet.

Az amerikai külügyminisztérium szerint Barnes és Samson július 27. és 30. között utazott volna Brazíliavárosba, hogy kormánytisztviselőkkel és vallási vezetőkkel találkozzanak, és a „választások integritásáról”, a vallásszabadságról és a szólásszabadságról beszélgessenek. A külügyminisztérium az Associated Pressnek rutinszerűnek nevezte a látogatást, és kijelentette, hogy „egy demokratikus nemzet választásainak aláásására irányuló »cselvetés« bármilyen sejtetése alaptalan hazugság”. (AP)