Lando Norris megvédte a címét a Hungaroringen, Magyar Péter adta át neki a Herendi porcelánserleget

Lando Norris nyerte a 41. Magyar Nagydíjat, a McLaren brit pilótája a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futamgyőzelmét szerezte meg, a Hungaroringen pedig tavaly után másodszor győzött. Mögötte a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett másodikként, míg a dobogó harmadik fokára a világbajnokságot vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A rajtnál Oscar Piastri azonnal megelőzte csapattársát, Norrist, miközben Charles Leclerc több helyet is veszített, George Russell Mercedesénél pedig már az indulásnál műszaki hiba jelentkezett, ami miatt a brit a mezőny végére szorult. Verstappen hamar feljött a harmadik helyre, és hosszú körökön át Lewis Hamiltonnal vívott látványos csatát, amelyből végül a Red Bull négyszeres világbajnoka került ki győztesen.

A verseny sorsa a második kerékcserék alatt fordult meg. A McLaren Norris stratégiáját részesítette előnyben, a brit pedig a boxkiállások után Piastri elé tért vissza. Az ausztrál helyzetét tovább nehezítette, hogy értékes másodperceket veszített a lekörözöttek mögött, majd a hajrában sebességváltó-hiba miatt ki is esett.

Piastri kiesése virtuális biztonsági autós fázist hozott, amelyet a legtöbben újabb kerékcserére használtak. Verstappen azonban a pályán maradt, és a kockázatos stratégia bevált: használt lágy gumijain is megőrizte a második helyet Norris mögött. A harmadik helyet Antonelli szerezte meg, miután Lewis Hamiltonnak egy szabálytalan boxutcai kihajtás miatt vissza kellett adnia a pozíciót, majd egy gyorshajtásért kapott ötmásodperces büntetés miatt végül az ötödik helyre csúszott vissza.

A hetedik helyről rajtoló, mindössze 19 éves Antonelli ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben, miután legfőbb riválisai, Hamilton és George Russell sem tudtak elé kerülni.

A Hungaroringen a hétvége során 310 ezer néző fordult meg, ami új nézőcsúcsot jelent a pálya történetében. A győztesnek járó trófeát Lando Norrisnak Magyar Péter adta át, aki miniszterelnökként először látogatott ki a Hungaroringre.

És az MTI hivatalos fotója, ami 10 percekkel később került csak ki Magyaréhoz képest. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Magyar Péter az M4 Sportnak arról beszélt, hogy a Forma-1 az egyik legfontosabb nemzetközi sportesemény Magyarország számára. Szerinte a hétvégén több mint 300 ezer néző érkezett a pályára, akiknek több mint 80 százaléka külföldről jön, ezért a verseny nemcsak sport-, hanem turisztikai és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű.

Magyar elmondta, hogy találkozott az F1 vezérigazgatójával, Stefano Domenicalival, akinek felidézte, hogy gyerekként még Nigel Mansellnek drukkolt. Arról is egyeztettek, hogy a jövőben a négynapos versenyhétvégét akár egyhetes rendezvénysorozattá lehetne bővíteni, és ebbe az autógyártókat is bevonnák, hogy még több turistát vonzzanak Magyarországra.

Szurkolók a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 26-án.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A miniszterelnök Toto Wolffal, a Mercedes csapatfőnökével is találkozott. Azt mondta, Magyarország kedvező helyzetben van, mert több nagy európai autógyár is jelen van az országban, ami szerinte jó alapot ad ahhoz, hogy a Hungaroring a következő években is sikeres maradjon.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy támogatja a Forma–1-es Magyar Nagydíj szerződésének 2037 utáni meghosszabbítását, ugyanakkor szerinte úgy kell tárgyalni a jogtulajdonossal, hogy abból a magyar turizmus és gazdaság a lehető legtöbbet profitálja. Hozzátette, azt is szeretné, ha a jövőben több magyar néző látogatna ki a futamra. Magyar korábban elárulta, hogy Max Verstappennek szurkol, most azonban azt mondta, semleges nézőként érkezett a Hungaroringre.

A Forma-1 csaknem egy hónapos nyári szünetre vonul, a világbajnokság augusztus végén a Holland Nagydíjjal, Zandvoortban folytatódik. (via MTI, M4Sport)