Meghalt egy férfi, miután egy autó vonattal ütközött Tállyán

Meghalt egy férfi, egy nő pedig életveszélyesen megsérült, miután egy személyautó összeütközött egy vonattal a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tállyán. Az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel közölte, hogy a férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen meghalt, a nőt pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A baleset a tállyai Táncsics Mihály utcában, egy andráskereszttel jelzett vasúti átjáróban történt, ahol az Abaújszántóról Szerencs felé közlekedő vonat ütközött össze a személyautóval.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Az OMSZ tájékoztatása szerint a vonaton öten, az autóban ketten utaztak. Utóbbi vezetője ki tudott szállni a járműből, az utasát a tűzoltók emelték ki. A baleset miatt az Abaújszántó és Szerencs közötti vasútvonalon pótlóbuszok közlekednek.