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Meleg férfiak, hideg diktatúrák: a sötét rabságból a világos szabadságba

FILM
  • A Jeti Mozi bemutatja Takács Mária Meleg férfiak, hideg diktatúrák című, 2015-ös dokumentumfilmjét.
  • Négy fiatal meleg férfi útnak indul, hogy felkutassa azokat, akik a kommunista Magyarországon titokban élték meg szerelmeiket, vágyaikat és félelmeiket.
  • Az idősebb generáció tagjai most először mesélnek nyíltan a rejtőzködés éveiről, a lopott találkozásokról és arról, hogyan próbáltak szabadok maradni egy diktatúrában.
  • Miközben múlt és jelen történetei egymásba fonódnak, a film azt kérdezi: valóban szabadabb lett-e az élet a rendszerváltás után, vagy a kirekesztés csak új arcot öltött?

Stáb

Rendező: Takács Mária
Producer: Ugrin Julianna
Operatőrök: Trencsényi Klára, Michel, Szőnyi István, Vízkelety Márton
Vágó: Palotai Éva
Hangmérnök: Almásy Péter
Gyártó: Éclipse Film, Civil Művek

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