Nagyszabású rendőrségi akcióban lelőtték a berlini támadás feltételezett elkövetőjét

Életét vesztette a berlini Pride felvonulás elleni szombati támadás feltételezett elkövetője, miután egy nagyszabású rendőrségi akció során késsel rátámadt az elfogására érkező rendőrökre. A 21 éves Abdul Balloutot a berlini SEK különleges egységének tagjai lőtték le – számolt be róla a Le Figaro.

Jörn Iffländer, a berlini rendőrség helyettes szóvivője nyilatkozik egy berlin-spandaui hétvégi telkekből álló kertvárosi övezetben. Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

A berlini rendőrség vasárnap közölte, hogy a férfit a Spandau kerületben találták meg. A tájékoztatás szerint Ballout késsel a beavatkozó egység felé rohant, ezért a különleges egység tüzet nyitott rá. Bár a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, belehalt a sérüléseibe.

21 éves Abdul Ballout követte el a szombat esti támadást a berlini Pride felvonulás közelében. A támadás után a férfi elmenekült, a rendőrség vasárnap reggel országos körözést adott ki ellene, majd néhány órával később megtalálta.

A nyomozók nyilvánosságra hozták a gyanúsított személyazonosságát is. A 21 éves férfi körülbelül 190 centiméter magas volt, kecskeszakállt viselt, a támadás idején pedig a szemtanúk szerint fekete kapucnis pulóvert és fehér nadrágot hordott.

A német DPA hírügynökség szerint Ballout tavaly májusban szabadult egy fiatalkorúak számára fenntartott büntetés-végrehajtási intézetből. A Bild szerint a rendőrségnek már korábban is volt dolga a férfival, többek között testi sértés és zsarolás miatt.

A Bild szerint Ballout az Iszlám Állam támogatója volt. A lap úgy tudja, hogy 2025-ben Szíriába indult, hogy csatlakozzon a terrorszervezethez, de Libanonban elfogták, majd visszaküldték Németországba. A német sajtó szerint egy másik ügyben 2026-ban elítélték, mert az állam biztonságát veszélyeztető súlyos erőszakos cselekmény előkészítésére készült.

A berlini támadás szombat este történt, amikor egy fehér kisbusz a Pride résztvevői közé hajtott, majd a feltételezett elkövető kiszállt a járműből, és menekülés közben több embert is megkéselt. Egy nő meghalt, 29-en megsérültek, közülük többen súlyosan.