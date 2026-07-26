Netanjahu elutazik az ENSZ-közgyűlésre, hiába sürgette a letartóztatását New York polgármestere

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szeptemberben személyesen vesz részt az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülésszakán, annak ellenére, hogy a város polgármestere a héten nemkívánatos személynek és háborús bűnösnek nevezte, és arra hivatkozva bírálta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki ellene.

Az izraeli kormányfő vasárnap a Fox Newsnak adott interjúban erősítette meg utazási szándékát. Azt mondta, nem változtat tervein amiatt, hogy Zohran Mamdani New York-i polgármester több nyilatkozatban is élesen bírálta a palesztinokkal kapcsolatos izraeli politikát, és azt hangoztatta, hogy Netanjahunak a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt kellene felelnie. Mamdani ugyanakkor elismerte, hogy nincs hatásköre az ICC elfogatóparancsának végrehajtására (az Egyesült Államok nem tagja az elfogatóparancsot kiadó Nemzetközi Büntetőbíróságnak, Trump pedig kijelentette, hogy az izraeli vezetőt semmilyen módon nem fogják letartóztatni).

Netanjahu az interjúban visszautasította az ellene felhozott vádakat, amelyeket koholmánynak nevezett. Azt is állította, hogy Mamdani egymás ellen fordítja New York különböző közösségeit, és szerinte a polgármester a Hamász oldalára állt a 2023. október 7-i terrortámadásokat követően. Az izraeli miniszterelnök arról is beszélt, hogy a város zsidó lakói egyre kevésbé érzik magukat biztonságban, és sokan vallási öltözetben már nem mernek nyilvánosan megjelenni.

A miniszterelnök az interjúban kitért Iránra is. Azt mondta, teljes mértékben támogatja Donald Trump amerikai elnök célját, hogy Teheránt megfosszák nukleáris programjától. Netanjahu már kedden Washingtonba utazik, ahol a Fehér Házban Donald Trumppal tárgyal. A tervek szerint a kétoldalú kapcsolatok és Irán lesznek a megbeszélés fő témái.

Ugyanezen a napon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is Washingtonba érkezhet. Az ukrán államfő a nemrég elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor gyászszertartásán vesz részt, és várhatóan Donald Trumppal is találkozik. Graham az elmúlt évek egyik leghangosabb republikánus támogatója volt Ukrajnának: a háború kezdete óta csaknem egy tucat alkalommal járt Kijevben, és következetesen szorgalmazta az Oroszország elleni amerikai szankciók szigorítását. (via MTI)