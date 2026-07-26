Orbán a beszédében telibe szembement azzal, amivel az ex-TEK-vezér Hajdu János védekezett az aranykonvojügyben

„A mi hős tábornokunk, aki megállította, illetve levezényelte, megcsinálta azt az operatív akciót, amely a Magyarországon keresztül elviselhetetlen mértékűvé duzzadó orosz feketepé… bocsánat, ukrán feketepénzek, aranyszállítási egyebeket megállította. Ezért minden rendes országban kitüntetik, elismerik és hősként ünneplik. Mit csinálnak vele? Ma eljárás alatt van.”
Ezt mondta tusnádfürdői beszédében Orbán Viktor volt miniszterelnök a TEK egykori vezetőjéről, Hajdu Jánosról, akit a Központi Nyomozó Főügyészség hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsított meg június végén.
Orbán mondatai épp azzal mentek szembe, amivel Hajdu János védekezett az ügyben.
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Sűrű napjai vannak Hajdu Jánosnak.
Hajdu a TEK 2010-es megalapítása óta vezette a szervezetet.
Az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya az „aranykonvojügy”. Orbán utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.
Lapunk birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról. Felsorolják benne, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. A nevek között ott van Orbán Viktoré is. Farkas Örs exállamtitkárról és Hajdu János ex-TEK-főigazgatóról azt írják, „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt”. Az ügyészség a nyomozásra hivatkozva érdemben nem válaszolt a kérdéseinkre, de nem írták azt sem, hogy nem valódi a dokumentum.
A TEK volt főigazgatóját az ukránok jogellenes fogvatartásával és sanyargatásával gyanúsítja a Központi Nyomozó Főügyészség.