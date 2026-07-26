Ötödször is megnyerte a Tour de France-t Tadej Pogačar, ezzel utolérte a sportág legnagyobbjait

Tadej Pogačar sorozatban harmadszor, pályafutása során pedig ötödször nyerte meg a Tour de France-t. A 27 éves szlovén ezzel beállította a verseny történetének rekordját: előtte csak Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Indurain tudta ötször megnyerni a világ legrangosabb országúti kerékpárversenyét. Az amerikai Lance Armstrong hét Tour-győzelmét később dopping miatt törölték.

Fotó: JASPER JACOBS/Belga via AFP

Pogačar már az első hegyi szakaszokon leszakította legnagyobb riválisát, Jonas Vingegaard-t, aki ugyan megnyerte a Tour nyitóetapját, de később egy bukás miatt kulcscsonttörést szenvedett, és feladta a versenyt. Innentől a szlovén fölénye megkérdőjelezhetetlenné vált: végül több mint hat percet vert az összetett második helyén végző Remco Evenepoelra.

A Tour hagyományosan Párizsban ért véget, de a Bordeaux környéki erdőtüzek miatt a zárószakaszt az eredeti 133 kilométerről 89 kilométerre rövidítették. A mezőnyt buszokkal szállították át Párizsba, így a szokásos ünneplés is rövidebb volt.

A tavalyi olimpia nyomvonalát követve idén is háromszor kellett megmászni a Montmartre emelkedőjét, ami ezúttal is felborította a Champs-Élysées hagyományos mezőnyhajráját.

Noha Pogačarnak már biztos volt az összetett győzelme, az utolsó napon sem csak ünnepelni akart. A második Montmartre-mászáson Mathieu van der Poellel együtt támadott, majd az utolsó emelkedőn ismét ketten maradtak elöl. Még két és fél kilométerrel a cél előtt is tíz másodperc előnyük volt az üldözőkkel szemben.

Pogačár végül az utolsó ötszáz méteren elfáradt és leszakadt, Van der Poel azonban kitartott az üldözők előtt, és megszerezte pályafutása negyedik Tour-szakaszgyőzelmét. Csapattársa, Jasper Philipsen lett a második, Mads Pedersen pedig a harmadik.

Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

Pogačar ötödik Tour-győzelmével hivatalosan is bekerült a kerékpársport legnagyobb legendái közé, de sokak szerint már most túlmutat ezen. A kétszeres világbajnok korábban már a Giro d'Italiát is megnyerte, és a legfontosabb egynapos klasszikusok többségét is behúzta. A három nagy körverseny közül már csak a Vuelta a España hiányzik a gyűjteményéből. (via MTI)