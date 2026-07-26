Több mint 300 ezer embert kellett kitelepíteni a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek miatt

Több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát vagy a szállását a Franciaországban és Spanyolországban pusztító erdőtüzek miatt. Franciaország délnyugati részén a lángok már Bordeaux térségét fenyegetik, Spanyolország pedig történetében először hirdetett országos vészhelyzetet erdőtűz miatt – számol be róla frissülő cikkben a Guardian. Franciaországban a legsúlyosabb a helyzet, ahol a hatóságok szerint mintegy 220 ezer embert evakuáltak az ország délnyugati részén tomboló legnagyobb tűz miatt. A lángok eddig hozzávetőleg 42 ezer hektárt perzseltek fel.

Francia tűzoltók 2026. július 26-án bevetésen a Bordeaux-tól nyugatra fekvő Marcheprime településen. Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

Gironde megyében, Bordeaux környékén egyetlen éjszaka alatt körülbelül 55 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Az erős széllökések tovább táplálták a tüzet, amely a hatóságok szerint az éjszaka elején „rendkívül hevessé és kiszámíthatatlanná” vált, saját légáramlatokat gerjesztett, és szabálytalanul terjedt Bordeaux felé.

A tűz vasárnap délutánra 15 kilométerre megközelítette Bordeaux külső elővárosi övezetét, magától a várostól azonban még 25-30 kilométerre jár. A városvezetés minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgált, köztük Bordeaux teljes kiürítését is, a polgármester később ugyanakkor azt mondta, hogy a város evakuálása egyelőre nincs napirenden.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter szerint továbbra is „rendkívül kedvezőtlen” a helyzet az ország több részén. Gironde-ban 2500 tűzoltó – köztük egy svájci egység –, 1500 katona és mintegy 1200 rendőr vesz részt a védekezésben. A kormány 1,5 millió maszkot is a térségbe küldött, hogy csökkentse a füst belélegzésének veszélyét.

Nuñez szerint az aszály, a hőhullámok, az erős szél és a nagy mennyiségű kiszáradt növényzet miatt a tüzek a fellobbanásuk után rendkívül gyorsan terjednek.

A belügyminiszter szerint a mostani kitelepítés valószínűleg Franciaország történetének legnagyobb békeidőben végrehajtott evakuációja.

Spanyolország országos vészhelyzetet hirdetett

Spanyolországban több mint 90 ezer embert evakuáltak, elsősorban Madrid, Ávila, Castellón és Toledo térségében. Ávila tartományból több mint 30 ezer, a kelet-spanyolországi Castellónból több mint 15 ezer embert telepítettek ki.

A Madrid környéki tüzek mintegy 24 ezer, az ávilaiak pedig 21 ezer hektárt égettek fel. A rendkívüli szárazságot a hőhullámok és az erős szelek tovább súlyosították.

Tűzoltók küzdenek a lángokkal a Madridtól mintegy 70 kilométerre nyugatra fekvő San Martín de Valdeiglesias közelében, 2026. július 26-án. Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

A hatóságok újabb települések lakóit szólították fel otthonaik elhagyására Toledo környékén. Egy férfi életét vesztette a Valencia közelében fekvő Manisesnél pusztító tűzben: egy szakadékba került autóban találtak rá.

A spanyol kormány csütörtök este országos vészhelyzetet hirdetett. Erdőtűz miatt erre korábban még nem volt példa az országban. Az intézkedés lehetővé teszi, hogy a központi kormány átvegye azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyek egyébként az autonóm régiókhoz tartoznak.

Országos vészhelyzetet korábban mindössze egyszer hirdettek Spanyolországban, a 2025 áprilisi, az egész országot érintő áramszünet idején. A spanyol katonai katasztrófavédelmi egység 1200 katonával és 400 járművel küzd a Madrid, Ávila és Valencia térségében pusztító tüzekkel.

A madridi régióban 15 befogadóközpontot nyitottak, ahol közel 2500 kitelepített emberről gondoskodnak. A többnyire sportlétesítményekben kialakított központokban ételt, ágyakat és tisztálkodási eszközöket biztosítanak, több helyen pedig pszichológusok, szociális munkások és egészségügyi dolgozók is segítik az érintetteket.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök arra kérte az embereket, hogy legyenek óvatosak, és kizárólag megbízható forrásokból tájékozódjanak. A miniszterelnök külön is bírálta a közösségi médiában terjedő álhíreket, amelyek szerint a tüzeket szándékosan gyújtották fel, hogy napelemparkok vagy bányák számára tisztítsák meg a területeket.

A spanyol környezetvédelmi minisztérium szerint 2026 eleje óta 152 678 hektár erdőterület égett le az országban. Egy évvel korábban ugyanezen időszakban 24 133 hektár vált a lángok martalékává. Idén eddig 32 nagy erdőtüzet regisztráltak Spanyolországban, míg 2025 azonos időszakában hetet.

A meteorológiai szolgálat szerint az Ibériai-félsziget nagy részén átmenetileg csökkent a tűzveszély, Spanyolország keleti és déli részén azonban továbbra is nagyon magas vagy rendkívüli. A következő napokra ismét melegebb időt jósolnak, ami újra növelheti a tüzek kialakulásának kockázatát.

A kutatók szerint a klímaváltozás egyre gyakoribb és szélsőségesebb időjárási eseményeket okoz, kiszárítja a talajt és a vízfolyásokat, és kedvez az erdőtüzek terjedésének. Európa jelenleg körülbelül kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a globális átlag.