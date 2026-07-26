Vezetőszáron elvitt fideszesek a világmegfejtések helyett

16 év után először szervezett Tusványost a Fidesz ellenzékből, hiányoztak is a repi cuccok, meg a prominensek. Voltak cserébe radikálisok és polgáriak, akik külön sátrakban, de egymásnak ellentmondó dolgokat mondtak felelősségről, teendőkről. Közben pedig várták, mit mond Orbán.
Szerinte „Bóka János elsőre egy sótlan hivatalnoknak tűnhet, akit nem tud az ember haverként kezelni, de ha megismerik, akkor rendkívül szórakoztató és intelligens jelenség”.
Semjén Zsolt szerint eddig mindent meg tudtak beszélni Orbán Viktorral, de a vereség után a KDNP-nek szüksége van az önállósodásra.
Megkérdeztük az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal volt elnökét, hogy a tevékenysége mennyiben járult hozzá a Fidesz választási vereségéhez.
Az ellenzék igyekezett lecsapni a parlamentben arra, hogy Magyar Péter egy nappal a társadalmi egyeztetés bejelentése után már meg is nevezte elnökjelöltjét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a Fidesz nevében felszólaló Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a hurrikán.