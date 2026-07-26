Vezetőszáron elvitt fideszesek a világmegfejtések helyett

Szokatlan fordulatokkal teli vitát hozott Magyar Péter elnöki felkérése

Az ellenzék igyekezett lecsapni a parlamentben arra, hogy Magyar Péter egy nappal a társadalmi egyeztetés bejelentése után már meg is nevezte elnökjelöltjét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a Fidesz nevében felszólaló Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a hurrikán.