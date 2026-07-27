A közmédia 750 milliót adott Káel Csaba papíron független filmjére

Káel Csaba egykori filmügyi kormánybiztos filmjének, a Magyar menyegzőnek a koprodukciós szerződését perelte ki a Telex, ebből derült ki, hogy az MTVA 750 millió forinttal támogatta meg a film létrejöttét, a Schmidt Máriához köthető, nemrég megszűnt Mol – Új Európa Alapítvány pedig még 400 millió forinttal támogatta a filmet.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A film teljes költségvetése a kiperelt iratok alapján 3 milliárd forint volt, és a 2025-ben Kossuth-díjjal kitüntetett Lajos Tamás cége, a Szupermodern Stúdió gyártotta. A filmen végzett munkával Káel Csaba 80 milliót, Lajos Tamás pedig 50 millió forintot keresett.

A Magyar menyegző a nyolcvanas években játszódik, és két budapesti fiatal történetét követi, akik egy gitár megszerzéséért cserébe szentképeket próbálnak átcsempészni Erdélyből Magyarországra. Kalotaszegre érkezve azonban egy esküvő közepébe csöppennek, ahol egyiküknek egy helyi lányt kellene feleségül vennie, hogy a nő Magyarországra menekülhessen, miközben a lány féltékeny udvarlója is a nyomukban van. A Magyar menyegző című sajátos műfajú filmben sok minden van. Kár, hogy átélhető történet és egészséges dramaturgia nincs, a filmről szóló kritikánkat itt olvashatod el.