A szemfényvesztes visszatér

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne a – hidegrekordot és lehűlő Balatont produkáló – hétvége főbb híreivel, fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

TUSVÁNYOS

Tusványoson már majdnem vita indult arról, hogy érdemes-e vitázni, aztán jött Orbán. Orbán Viktor – akinek az új szerelme a vitorlázás – elmondta az éves tusványosi beszédét, gyorsértékelésünk: unalomba fulladó szemfényvesztés az örökkévalóságig. A Fidesz elnöke a beszédében telibe szembement azzal, amivel az ex-TEK-vezér Hajdu János védekezett az aranykonvojügyben. Még Schiffer András is csalódott Orbánban, várta volna az önkritikát.

Fotó: Kristóf Balázs/44

Hiába gyűlt össze Tusványos iránymutatásra váró keménymagja, a kétségbeesett fideszeseknek egy enervált Bayer Zsolttal kellett beérniük: nyoma sem volt annak az embernek, aki tavaly elküldte az anyjukba a kormánykritikus fiatalokat.

Beszélgettünk Havasi Bertalannal és 25 perces videóban foglaltuk össze az idei tábort.

Képgalériánk Tusványosról.

TISZA

A Tisza Párt dr. Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak (Navracsics Tibor szerint kiváló jelölt), a Mi Hazánk pedig Schiffer Andrást.

Sonnevend Pál Fotó: Tisza-frakció/Facebook

Divinyi Zsombor jogi lépéseket tesz, miután Hadházy NER-es kislovagnak nevezte.

Forsthoffer Ágnes visszautasította a füredi Anna-bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést.

Garamvölgyi László lett a rendőrség kommunikációs főtanácsadója.

GAZDASÁG

A netező horgászok nagy része tombol Szendőfi Balázs provokatív könyve miatt, ami pedig jó szándékú, és a lényegi üzenete is releváns: ha nem reagálunk az éghajlat változásaira, és mindent úgy csinálunk, mint eddig, hamar kiürülhetnek vagy el is tűnhetnek felszíni vizeink.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Idén a Lupa Beach mellől szálltak fel a Hungaroringre repülő, utasszállító helikopterek, a Forma-1-es futam győztesének Magyar Péter adta át a díjat.

Mészáros Lőrinc érdekeltségei felsorakoztak az NB II.-es Diósgyőr mögött.

Egyetlen „Mándoki koncert”-re kapott 1,5 milliárd forintot Balásy Gyula cége a választás előtt.

Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai.

KÜLFÖLD

Röhej és rémület a hatalom csúcsain: egy új sikerkönyv betekintést enged a kórosan titkolózó Trump-adminisztráció belső tereibe, ahol az a szabály, hogy nincs szabály, de ezt mindenkinek be kell tartania, különben megbánja.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A brazil kormány elutasította két amerikai tisztviselő vízumkérelmét, attól tartva, hogy az októberi választás befolyásolásával is próbálkoznának, mivel a brazil elnök ellenfelének családja szoros kapcsolatot ápol a Trump-kormánnyal.

Kb. kétszázan vettek részt Nagyváradon az önkormányzat által nem engedélyezett Pride-on: más romániai városokban lehetett Pride-ot tartani, a nagyváradi polgármester nem engedélyezte, de ez sokakat nem különösebben érdekelt.

Iszlamista férfi hajtott autóval egy berlini Pride-rendezvénybe, többeket megkéselt, végül a rendőrök lelőtték. Több tucat ember sérült meg.

Riportunk az északi sarkkörön túlról, ahol több a rénszarvas, mint az ember, és nem megy le a nap.

Netanjahu elutazik az ENSZ-közgyűlésre, hiába sürgette a letartóztatását New York polgármestere.

Már a harmadik drónt lőtték le két nap alatt Romániában, az első orosz volt.

Négy palesztin és két izraeli meghalt az utóbbi hónapok legsúlyosabb lövöldözésében Ciszjordániában.

Ötödször is megnyerte a Tour de France-t Tadej Pogačar, ezzel utolérte a sportág legnagyobbjait.

KULTÚRA

A Jeti Mozi bemutatta Takács Mária egész estés dokumentumfilmjét: a 2015-ös Meleg férfiak, hideg diktatúrákban négy fiatal meleg férfi útnak indul, hogy megszólaltassa az idősebb generáció tagjait, akik először mesélnek arról, milyen volt a kommunizmusban melegnek lenni.