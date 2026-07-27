A választás előtti két hónapban három irodaház-vásárlási szerződést is kötött Garancsiékkal az állam, összesen csaknem 120 milliárd forintért

Nagy sürgés-forgás volt két nappal tavaly karácsony előtt – az év utolsó előtti igazi munkanapján – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél: a jogászok egymás után írták át, majd az arra jogosultak/kötelezettek sorra írták alá évekkel korábban kötött előszerződések módosításait, esetenként ugyanannak a megállapodásnak a második, harmadik módosítását. Ezen a 2025. december 22-i, hétfői napon a magyar állam képviseletében eljáró MNV-vezérigazgató, dr. Lakner Zsuzsa összesen 544 063 482 894 forintnyi szerződésmódosítást szignózott. Igen, kicsivel több mint 544 milliárd forintnyit.
Ezek a szerződések a helyrajzi számok szerint összesen tizenhét ingatlanról, de valójában három nagy állami irodaház-vásárlási konstrukcióról szólt. Arról az összesen nettó 595,968 milliárd forintos – áfával csaknem 757 milliárdos –, tehát igazán gigantikus bevásárlásról, amivel a magyar állam megvette
Az még 2024 júniusában derült ki, hogy három egymástól független, a város különböző pontjain lévő, NER-közeli magánberuházók érdekeltségébe tartozó irodaprojektet vesz meg az állam. Az ingatlanvásárlások célja formálisan az volt, hogy azokba állami cégek, minisztériumok, háttérintézmények alkalmazottait költöztessék. Az ügyeletek részletei eddig nem voltak ismertek, bár két dolog már akkor világos volt: arra, hogy a tranzakciókkal jól járt-e az állam, és hogy piaci logikával megmagyarázhatók-e ezek a szerződések, egyaránt az volt a válasz, hogy nem.
Most viszont már ismerjük az ügy számos részletét, miután közérdekű adatigénylésünk nyomán az MNV Zrt. számos, a tranzakciókkal kapcsolatos szerződést, előszerződést, különféle megállapodást és más dokumentumokat bocsátott rendelkezésünkre egy, a múlt emlékei közül felsejlő adathordozón, egy úgynevezett CD-n. A több mappában száznál több fájlból álló, több mint ezer oldalnyi dokumentumból az irodaház-vásárlásokkal kapcsolatos számos érdekes körülmény bontakozott ki.
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Házon belülről jött viszont az új tulajdonos, Garancsi üzlettársa, Scheer Sándor három éve létrehozott cége.
Bombalehetőség NER-es nagyvállalkozóknak: óriás irodaházakat építeni kiemelt beruházásban állami hivataloknak. A Dürerbe Nagy Márton minisztériumát és tucatnyi más intézményt költöztetnek be.
Viszonylag ismeretlen ügyvédi iroda kapta a feladatot, hogy megszerkessze a Mini-Dubaj adásvételi szerződését. Kutatásaink alapján benne vannak abban a néhány ügyvédből álló, jól behatárolható körben, akik a mai napig több NGM-es cég jogi ügyeit viszik. Ebben a körben volt sokáig vezető ügyvéd Nagy Szilárd, Nagy Márton testvére.
A Bayer Construct évi 3 millió köbméter termálvizet termelne ki zuglói irodakomplexuma fűtéséhez. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. azt írta a 444-nek, minden jogi eszközt bevetnek a termálvizek védelmében, ügyfélként részesei is az engedélyeztetési eljárásnak.
A piacon szokásos négyzetméterárnál jóval drágábban vásárolja meg az állam a Dürer–Zugló–BudaPart kombót. Közben lenullázza a NER-közeli építők kockázatát, ráadásul jó helyen lévő, megürülő belvárosi ingatlanokat tud piacra dobni a költözés után. És végre nem kell osztrák meg francia tulajdonosoktól bérelni, miközben épp csatázunk a Nyugattal.