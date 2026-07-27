AK47-essel rohant a tüntető diákokra a rendőr Indiában, belebukott a miniszter a rendőri erőszakba

Felfüggesztették Indiában azt a rendőrt, aki egy diáktüntetésen éles lőszerrel lőtt a levegőbe, hogy szétoszlassa a demonstrálókat - írja az MTI. Az előzmény, hogy az indiai rendőrség is megerősítette azokat a közösségi médiára feltöltött videókat, amik Bihar államban, egy szombati demonstráción készültek. A felvételeken egy rendőr rohan a tüntetők felé úgy, hogy közben egy AK-47-es fegyvert szegez rájuk, majd többször is a levegőbe lő.

Az incidensben ugyan senki sem sérült meg, de a rendőrség is elismerte, hogy a rendőr fegyverhasználata szabálytalan volt, és semmilyen módon nem igazolható, ezért eljárás indult ellene, és állásából felfüggesztették.

Az ellenzék nem is takarékoskodik a jelzőkkel: „Ez történelmünk egyik legsúlyosabb támadása a demokrácia ellen. Korábban soha nem verték meg, hurcolták el a diákokat, és bántak bűnözőként velük azért, mert felemelték a hangjukat” - jelentette ki Mallikardzsún Kharge, az ellenzéki Kongresszus Párt vezetője a parlamentben.

Az indiai diákok tüntetéshullámát az orvosi egyetemi felvételi tesztjeinek a kiszivárgása váltotta ki.

A diákok pártja, a Csótánypárt (Cockroach Janta Party - tényleg így nevezték el magukat, miután az indiai Legfelsőbb Bíróság elnöke gúnyosan csótányokhoz és „a társadalom parazitáihoz” hasonlította a munkanélküli fiatalokat - pont úgy, mintha nálunk a Fidesz ellenzéke Orbán poloskázós beszéde után a Poloska Párt nevet választotta volna) öt héten át tartó demonstrációi miatt már Narendra Modi oktatási minisztere is lemondott szombaton, a kormányfő pedig megígérte a felvételi botrányok felelőseinek szigorú felelősségre vonását.