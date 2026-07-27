Bóka János bemutatkozó frakcióvezetőként azt mondta, hogy Magyar legbelül, mélyen, az ő székében szeretne ülni

POLITIKA

Magyar Péter napirend előtti felszólalása után 8-8 percben a frakcióvezetők reagálhattak a miniszter beszédére.

Toroczkai László (Mi Hazánk) a Medián mérését hozta fel elsőként, miszerint egy hónap alatt 3-5 százalékponttal csökkent a Tisza népszerűsége, és emelkedett a saját pártjáé. Segítséget ajánlott Magyarnak, hogy mi a megtorpanás vagy a zuhanás oka. Itt felnevetett a Tisza-frakció. Toroczkai szerint jó hír, hogy a tűzifa áfája csökken, iskolakezdési támogatás bevezetése és vényköteles gyógyszerek áfacsökkentése. De az kevés lesz, ha Magyar állandóan Tusványosról és Orbánról beszél. A Mi Hazánk elnöke úgy látja, Magyar a kampányban egész jól előadta, hogy ő Ludas Matyi és nem egy elkényeztetett budai úri gyerek, aki elhagyta a NER-t, de ez sem elég már.

Fotó: Németh Dániel/444

Aztán számon kérte Magyart, hogy a Hungaroringről posztolva miért hordta le a Mi Hazánk alkotmánybíró jelöltjét, Schiffer Andrást. Azt is mondta, hogy kezdeményezik a parlamenti vizsgálóbizottságban a hazugságvizsgáló bevezetését, a végén pedig közölte, hogy elfogy a víz a kutakból, és Romániában jobbak az utak, mint Magyarországon.

A KDNP-s Rétvári Bence válaszolva Magyar felvetésére, hogy visszatekintve mit fognak mostani erről a nyárról, szerinte azt, hogy olyan dolog történtek a közjogi rendszerben, amire sem itthon, sem Európában nem volt példa, ilyen közjogi letarolás nem volt még sehol.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza intézkedései közül a vénykötelesek gyógyszerek áfatartalmának csökkentése mindössze 2 milliárd forint, miközben a kampányban az összes gyógyszer áfájának a csökkentését ígérték. Az Orbán-kormány alatt a magas vérnyomás, a cukorbetegségek, asztma, epilepszia ellenes gyógyszereket árát jelentősen csökkentették. Az iskolakezdési támogatást 700 ezer családnak ígérték meg, ebből lett 400 ezer gyermek. Ez 40 milliárdos kiadás. A tűzifa-áfáját csökkentették ugyan, de a tűzifa támogatást ők vezették be. Ez 5 milliárdos kiadás. De eközben Rétvári szerint a megszüntették a jelzáloghitel kamatstopját, amivel a kormány 450 milliárd forintot a bankok zsebébe küld vissza. Rétvári szerint a kormány nem a családoknak, hanem a multiknak és a bankoknak kedvez. Az űriparban sem a magyar (4iG), hanem nyugati európai cégeket vonnak be. Felhívta arra a figyelmet, hogy Magyar 2024-be elismerte, hogy az Orbán-kormány minden feltételét teljesítette az EU-s pénzek visszahozatalára, miért mondja akkor, hogy ezt a Tisza intézte el?

Rétvári szerint Magyarnak nincs valós jövőképe, csak pillanatnyi mondatai vannak, ezért nem értheti, amit Orbán mond Tusványoson, mert a volt miniszterelnök van világképe. Ezen nevettek a tiszás képviselők, maga Magyar is, hangosan.

Bóka János következett, először szólalt meg fideszes frakcióvezetőként. (A leköszönt Gulyás Gergely nem volt ott a teremben, pedig a mandátuma megmaradt.)

Fotó: Németh Dániel/444

Bóka azzal kezdte, hogy üdvözli Magyart, „aki visszatért körünkbe a Hungaroringról”. Magyar előtt korábban csak Lázár János, Horn Gyula és Medgyessy Péter volt kint a Forma-1-en, vagyis „összenő, ami összetartozik”.

Azt is mondta, hogy Magyar feltűnően sokat foglalkozott a Fidesz frakcióvezetői posztjával mostanában, szerinte „legbelül, mélyen, talán ön szeretne itt ülni ezen a helyen”. A miniszterelnöki székben ülő Magyar ezen minden korábbinál hangosabban nevezett.

Bóka aztán felidézte Orbán Tusványoson elmondott beszédét, miszerint a Fidesz a hazugságokat leleplezi majd és az igazságot kimondja, mert a Tisza végig hazudta a választási kampányt, és a kormányzati tevékenység sem tartja ettől vissza őket. Aztán felsorolta, hogy mi mindent nem tartott be a Tisza eddig, majd közölte, hogy megvédik a közösségüket a politikailag motivált támadásoktól, szembe fognak szállni azzal az önkénnyel, ami tégláról téglára épül ma.

Az új alkotmánybírónak jelölt Sonnevend Pálnak is üzent, meg a kinevezett KEHI-elnöknek is, akit szerinte majd egy Facebook-posztban meneszt Magyar. Az alkotmánybíró-jelöltnek azt üzente, hogy a Fidesz normakontroll és alkotmányjogi panaszt is beadott az alkotmánymódosítás ellen, 60 nap van ennek az elbírálásáig, miért kell sietni? Miért nem várják meg? Az alkotmánybíró jelölésben és a választásban sem vesz részt a Fidesz.

Az uniós forrásokról azt mondta, hogy a Fidesz 27,3 milliárd eurós uniós hoztak el 2010 és 2026 között.

A Tisza részéről Bujdosó Andrea frakcióvezető reagált. Azt mondta, egyetért Toroczkaival, hogy a Fidesz alatt tönkretették az országot. Szerinte erre cinizmussal, pökhendiséggel reagáltak a fideszesek, akiken unalom és ásítás látszott. Bujdosó úgy látja, hogy a Fidesz szeretné folytatni a rombolást és miután kirabolták az országot, mindent megtesznek azért, hogy az uniós források ne érkezzenek meg. Ezek után pedig felsorolta, hogy a Tisza az azonnali vállalásai közül mit tartott már be eddig. Majd ő is tanácsot adott: a cinizmus és a pökhendiség nem fog segíteni a Fideszen, de legalább ne akadályozzák a demokratikus fejlődést és a gazdaság beindulását

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