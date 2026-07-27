Büntetőeljárás és belső vizsgálat indult, miután lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről az intézmény egyik lakója

A Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárásban, az érintett intézmény pedig belső vizsgálat keretében vizsgálja annak a tizennégy éves lánynak az ügyét, aki július 11-én lezuhant az egyik pécsi gyermekotthon tetejéről – közölte az MTI kérdésére a rendőrség, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Az ügyről a Telex írt vasárnap olvasói jelzések alapján.

A lányt aznap késő esti órákban szállították vissza a rendőrök a gyermekotthonba, miután több mint tíz napig engedély nélkül volt távol. Mint később kiderült, eltávolította az éjszakai elhelyezésére szolgáló helyiséggel egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait rögzítő csavarokat, majd feltehetően szökési szándékkal kimászott a tetőre.

A gyermekotthon munkatársa ekkorra már észlelte a lány eltűnését. Miután az épületben nem találta, segítséget kért azoktól a rendőröktől, akik éppen egy másik, hosszabb ideje szökésben lévő gyermeket hoztak vissza az intézménybe. Az egyik gondozott jelezte, hogy valakit láttak a tetőn. A rendőrök riasztották a mentőket, majd átvizsgálták az épület környékét, és így találtak rá a földön fekvő lányra. A mentők a helyszínen ellátták a sérültet, majd kórházba szállították.

A kép illusztráció. Fotó: Daniel - stock.adobe.com

A főigazgatóság szerint az eset körülményeinek tisztázására indított belső vizsgálat továbbra is folyamatban van. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a történteket a Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

A főigazgatóság azt is írta, hogy az otthon emeleti ablakait már korábban is átpántolással biztosították, a lány azonban a tetőablak biztosítóláncának megbontásával ki tudott jutni. Az eset után nem bontható rögzítést szereltek a nyílászáróra, az átpántolások végleges megerősítését pedig szakember végzi el.

Az eset a gyermekvédelmi hatóság szerint „komoly rendszerszintű problémákat is felvet”.

Amikor a lányt visszavitték az otthonba, egyetlen éjszakás gyermekfelügyelő vigyázott tíz gyerekre, felsőfokú végzettségű nevelőt csak napközben tudnak párhuzamosan alkalmazni, éjszaka pedig csak súlyos krízishelyzetben van lehetőség átmenetileg két dolgozó foglalkoztatására.

További gond, hogy az intézményekbe kerülő gyerekek mentális állapota egyre súlyosabb. A főigazgatóság szerint a szakemberhiány, az alacsony bérek és a dolgozókat érő rendszeres agresszió mellett a férőhelyhiány, különösen a speciális szükségletű gyerekek elhelyezése, valamint a növekvő adminisztrációs terhek és a túlbonyolított bürokrácia is komoly problémát jelent.