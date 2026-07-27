Ekkora mamutfogat talált egy kislány a Tiszában: a kisvíz miatt újra divatba jött a vízi régészet

Régészkedni hívta a hétvégén a tiszafüredi Kiss Pál múzeum azokat, akik szívesen elszórakoznak őslényekkel pár órán át a folyóban állva. Az extrém alacsony vízállás ugyanis olyan lelőhelyeket tesz megközelíthetővé a hazai folyókon, amiket ritkán tudnak rendesen felmérni. Az őslényektől a római és török kori leletekig sok minden napvilágra kerül ilyenkor. A Kiss Pál múzeum Tiszaroff közelébe szervezte a mamutkutató túrát, Krizsán Sándor őslénykutató részvételével. A csúcslelet most szombaton ez a gyapjas mamut felső fog lett, egy kislány talált rá a mederben:

De összesen ilyen sok őslénycsontot találtak az önkéntesek, köztük jó sok gyerek: