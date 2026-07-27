Forsthoffer Ágnes megnyitja a Sándor-palotát a látogatók előtt

A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy augusztus 1-jén és 8-án ismét látogatható lesz a Sándor-palota.

Forsthoffer Ágnes azt írta: az épületnek „nemcsak regényes múltja, de történelmi fontosságú jelene is van”, egyúttal arra biztatta az érdeklődőket, ismerjék meg az Ördöglovas történetét, járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből – tette hozzá. A Nyitott Kapuk programsorozat ingyenes, viszont regisztrálni kell hozzá a Sándor-palota honlapján.

Fotó: Forsthoffer Ágnes/Facebook

A Sándor-palota honlapja szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból: a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.

Magyar Péter egyébként nyár elején a Miniszterelnökséget és Rogán Antal egykori minisztériumi épületét is megnyitotta a látogatók előtt. (via MTI)