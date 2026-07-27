Gianni Infantino FIFA-elnök a világbajnokság után nekiment a kritikusainak, akik szerinte „gyűlöletet terjesztenek”

Gianni Infantino, a FIFA elnöke élesen nekiment mindazoknak, akik bírálták a világbajnokság szervezését, saját vezetői szerepét vagy a nemzetközi szövetség döntéseit. Egy 15 képből álló Instagram-bejegyzésben azzal vádolta kritikusait, hogy gyűlöletet és hamis híreket terjesztenek, és azt üzente nekik: a FIFA támadása helyett inkább meditáljanak, imádkozzanak vagy nézzenek meg egy futballmérkőzést.

A posztot Infantino saját, 5,7 millió követővel rendelkező oldalán tette közzé, majd a FIFA több mint nyolcmillió követős Instagram-fiókján is megosztották. Infantino szerint a torna az emberiség legjobb oldalát mutatta meg, családokat hozott össze, több milliárd nézőt vonzott, és „a zene, a film, a szórakoztatóipar és a sport világának minden híressége ellátogatott rá”.

A FIFA-elnök azt írta, sajnálja azokat, akik annyira belemerültek a gyűlöletbe és a kritikába, hogy közben lemaradtak a torna öröméről és közösségi élményéről.

Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

„Miközben ti a háttérben ültök, mi a FIFA-nál a frontvonalban szervezünk, keményen dolgozunk, és létrehozzuk a világ legnagyobb sporteseményét”

– írta azoknak, akik szerinte „a tolluk, papírjaik és képernyőik mögül” terjesztenek hamis pletykákat. Infantino azt is állította, hogy a tornán egyetlen incidens sem történt, százszázalékos volt a biztonság, és csak öröm és boldogság uralkodott. Ahogy azt az Athletic is írta, a bejegyzésében azonban nem tért ki több olyan ügyre sem, amely a világbajnokság előtt és alatt komoly vitákat váltott ki.

Az egyik legnagyobb probléma a beutazási korlátozásokhoz kapcsolódott. A Trump-kormányzat intézkedései miatt Irán, Haiti, Szenegál és Elefántcsontpart szurkolói csak korlátozottan utazhattak az Egyesült Államokba. Kalidou Koulibaly, a szenegáli válogatott csapatkapitánya a csoportkörben azt mondta az Athleticnek, nem érti, hogy az afrikai csapatok mellett miért nem lehetnek ott ugyanúgy a saját szurkolóik, mint más válogatottak esetében.

A korlátozások nem csak a nézőket érintették. A FIFA szomáliai játékvezetője, Omar Artan sem léphetett be az Egyesült Államokba a torna előtt. A Fehér Ház egyik tisztviselője azt állította, hogy a bírónak kapcsolata volt terrorista szervezetek feltételezett tagjaival.

Az iráni válogatott szintén komoly nehézségekről számolt be. Mehdi Taremi csapatkapitány a vízum- és utazási korlátozások miatt „katasztrófának” nevezte a tornát. A 15 iráni stábtag közül, akiktől eredetileg megtagadták az amerikai vízumot, végül csak négyen kaptak beutazási engedélyt, miután fellebbeztek a külügyminisztériumnál. Az iráni csapat az első két, Los Angelesben rendezett mérkőzésére csak a meccset megelőző napon utazhatott el. A harmadik, Seattle-ben rendezett találkozóra már két nappal korábban megérkezhetett.

Markwayne Mullin amerikai belbiztonsági miniszter korábban azt állította, hogy az iráni küldöttség megpróbált bejuttatni az országba egy olyan személyt, akinek közvetlen kapcsolata volt az Egyesült Államokban terrorszervezetként nyilvántartott Iszlám Forradalmi Gárdával. Az Iráni Labdarúgó-szövetség ezt hamisnak, koholtnak és teljesen megalapozatlannak nevezte.

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Infantino ennek ellenére azt írta, hogy a FIFA „fáradhatatlanul dolgozott két háborúban álló ország egyesítésén”, és Irán végül incidens nélkül lépett be az Egyesült Államokba. Kritikusainak azt vetette a szemére, hogy néhány elutasított vízumot emeltek ki, miközben figyelmen kívül hagyták azt a több millió embert, akinek engedélyezték a beutazást.

A torna másik nagy botránya Folarin Balogun, az amerikai válogatott támadójának ügye volt. Balogunt kiállították a Bosznia-Hercegovina ellen 2–0-ra megnyert egyenes kieséses mérkőzésen, ami automatikusan egymeccses eltiltást jelentett volna. Nem sokkal a Belgium elleni találkozó előtt azonban kiderült, hogy mégis pályára léphet. A FIFA fegyelmi bizottsága felfüggesztette a büntetését, de nem adott részletes magyarázatot a döntésre. Az ügyet különösen kényessé tette, hogy Donald Trump később azt mondta: személyesen felhívta Infantinót, és kérte Balogun esetének felülvizsgálatát. Emiatt sokan politikai beavatkozással vádolták a FIFA-t.

Infantino a Balogun-ügyet név szerint nem említette, de azt írta, hogy vitatható játékvezetői döntések, téves piros vagy sárga lapok, valamint furcsa fegyelmi határozatok a világ legnagyobb bajnokságaiban is rendszeresen előfordulnak. A FIFA-elnök korábban tagadta, hogy politikai nyomás befolyásolta volna a döntést, a szervezetet azonban nyilvánosan bírálta az UEFA, a Belga Labdarúgó-szövetség, valamint több tucat politikus is. A Norvég Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt készül benyújtani Trumpnak az ügyben játszott szerepe miatt.