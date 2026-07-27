Hidegfronttal indul a hét, de szerdától újabb hőhullám érkezik

A hét elején még egy hidegfront alakítja az időjárást, a napos időszakok mellett helyenként záporok is kialakulhatnak – írja előrejelzésében az Időkép.

Hétfőn a szél nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, időnként pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. Reggel 22 fok körüli hőmérsékletre, délután nagyjából 30 fokra lehet számítani.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Kedden már napos, gomolyfelhős idő várható, számottevő csapadék nélkül, szerdán pedig kezdetét veszi a nyár második komolyabb hőhulláma: országszerte derült, napos időre van kilátás, alig lesz felhő az égen. A Dunántúl nyugati és északnyugati részén megélénkülhet a déli szél, helyenként erős széllökések is lehetnek. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közötti minimumokkal, délutánra azonban 29–35 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön folytatódik a napos, száraz és meleg idő, az ország nagy részén zavartalan napsütés várható. A hőmérséklet délután 32 és 37 fok között tetőzik.