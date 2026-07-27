Inkasszózták Budapest számláját, 7,5 milliárd forintot vontak le róla

Bár Kármán András pénzügyminiszter a fővárosi önkormányzat nehéz anyagi helyzetének rendezése és a működőképesség megőrzése érdekében a szolidaritási hozzájárulás idei részletének befizetését október 15-ig elhalasztotta, július közepén a Magyar Államkincstár újra inkasszózta a főváros számláját.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Népszavának megerősítette, hogy az Államkincstár 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról. Ez még viszont nem az idei, hanem a 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás decemberi részletének levonása.

A városvezetést igencsak meglepte a lap szerint a júliusi inkasszó, amelyre egyébként próbáltak haladékot kérni, de nem kapták meg. Ráadásul ezt a részletet éppen úgy vitatja a fővárosi önkormányzat, ahogy a korábban kivetett szolidaritási hozzájárulásokat. Jelenleg tíz per van folyamatban e tárgyban.