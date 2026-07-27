Két Balásy-céggel szemben megszüntette a végrehajtást a NAV

gazdaság

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megszüntette a még májusban indított végrehajtást Balásy Gyula két vállalatával szemben – írja a G7. A cégcsoport egy harmadik társasága ellen az eljárás egyelőre még folyamatban van, de a lap szerint hamarosan az is lezárulhat.

A végrehajtások megszüntetése azzal függhet össze, hogy a hatóságok részlegesen feloldották a vállalatok bankszámláinak zárolását, amik így ismét hozzáférhettek bevételeik egy részéhez, és rendezni tudták tartozásaikat.

Balásy állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásokat uraló cégei a választások után kerültek a hatóságok célkeresztjébe. Számláikat a feltételezett NER-es vagyonmenekítés ügyében indított nyomozás során zárolták, ami miatt az egyébként jelentős vagyonnal rendelkező vállalatok rövid távon fizetésképtelenné váltak.

Fotó: Kontroll/Youtube

Balásy május elején egy könnyes interjúban felajánlotta az államnak cégeit és magánvagyonának egy részét, Magyar Péter miniszterelnök azonban ezt első körben visszautasította. A milliárdos már ekkor jelezte, hogy állami átvétel nélkül vállalatai felszámolás alá kerülhetnek. A NAV májusban három társaság ellen indított végrehajtást, július elején pedig az egyik céggel szemben egy piaci szereplő is eljárást kezdeményezett.

A miniszterelnöki visszautasítás után ugyanakkor megkezdődött a Balásy-cégek pénzügyi és jogi átvilágítása. Ha a vizsgálat kedvező képet ad a vállalatokról, az állam Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben mégis átveheti a bennük lévő vagyont. Ehhez el kellett kerülni, hogy a társaságok hosszadalmas végrehajtási vagy felszámolási eljárások alá kerüljenek, ezt szolgálhatta a számlazárolás részleges feloldása. A cégadatok szerint a New Land Media Kft. elleni végrehajtást július 23-án, egy másik Balásy-céggel szembeni eljárást pedig egy nappal később szüntette meg az adóhatóság. A harmadik társaságnál is napokon belül változás jöhet.

A Balásy-birodalom magját alkotó, négy cégből álló csoport tavaly összesen több mint 26 milliárd forint nyereséget termelt, és a korábbi évekből is jelentős eredménytartalék maradt a vállalatokban. A cégek eszközállománya összesen 115 milliárd forint, amelynek közel felét hitelekből és kölcsönökből finanszírozták, így együttes nettó eszközértékük 55–60 milliárd forint között lehet. A vagyon jelentős része ráadásul könnyen hozzáférhető: a vállalatok bankszámláin és pénztáraiban 2025 végén több mint 26 milliárd forint volt.

A G7 szerint az átvilágítás augusztus elején zárulhat le, eztán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Miniszterelnökség dönthet az esetleges állami átvételről. Magyar Péter ugyanakkor világossá tette, hogy magukat a cégeket nem akarják átvenni: a vállalatoknál „visszaszerezhető közpénzt keresnek”. Így az állam várhatóan csak a bennük lévő vagyonelemeket veheti át, a társaságokat pedig később megszüntethetik.

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