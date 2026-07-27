Két Balásy-céggel szemben megszüntette a végrehajtást a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megszüntette a még májusban indított végrehajtást Balásy Gyula két vállalatával szemben – írja a G7. A cégcsoport egy harmadik társasága ellen az eljárás egyelőre még folyamatban van, de a lap szerint hamarosan az is lezárulhat.

A végrehajtások megszüntetése azzal függhet össze, hogy a hatóságok részlegesen feloldották a vállalatok bankszámláinak zárolását, amik így ismét hozzáférhettek bevételeik egy részéhez, és rendezni tudták tartozásaikat.

Balásy állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásokat uraló cégei a választások után kerültek a hatóságok célkeresztjébe. Számláikat a feltételezett NER-es vagyonmenekítés ügyében indított nyomozás során zárolták, ami miatt az egyébként jelentős vagyonnal rendelkező vállalatok rövid távon fizetésképtelenné váltak.

Balásy május elején egy könnyes interjúban felajánlotta az államnak cégeit és magánvagyonának egy részét, Magyar Péter miniszterelnök azonban ezt első körben visszautasította. A milliárdos már ekkor jelezte, hogy állami átvétel nélkül vállalatai felszámolás alá kerülhetnek. A NAV májusban három társaság ellen indított végrehajtást, július elején pedig az egyik céggel szemben egy piaci szereplő is eljárást kezdeményezett.

A miniszterelnöki visszautasítás után ugyanakkor megkezdődött a Balásy-cégek pénzügyi és jogi átvilágítása. Ha a vizsgálat kedvező képet ad a vállalatokról, az állam Magyar Péter korábbi bejelentésével ellentétben mégis átveheti a bennük lévő vagyont. Ehhez el kellett kerülni, hogy a társaságok hosszadalmas végrehajtási vagy felszámolási eljárások alá kerüljenek, ezt szolgálhatta a számlazárolás részleges feloldása. A cégadatok szerint a New Land Media Kft. elleni végrehajtást július 23-án, egy másik Balásy-céggel szembeni eljárást pedig egy nappal később szüntette meg az adóhatóság. A harmadik társaságnál is napokon belül változás jöhet.

A Balásy-birodalom magját alkotó, négy cégből álló csoport tavaly összesen több mint 26 milliárd forint nyereséget termelt, és a korábbi évekből is jelentős eredménytartalék maradt a vállalatokban. A cégek eszközállománya összesen 115 milliárd forint, amelynek közel felét hitelekből és kölcsönökből finanszírozták, így együttes nettó eszközértékük 55–60 milliárd forint között lehet. A vagyon jelentős része ráadásul könnyen hozzáférhető: a vállalatok bankszámláin és pénztáraiban 2025 végén több mint 26 milliárd forint volt.

A G7 szerint az átvilágítás augusztus elején zárulhat le, eztán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Miniszterelnökség dönthet az esetleges állami átvételről. Magyar Péter ugyanakkor világossá tette, hogy magukat a cégeket nem akarják átvenni: a vállalatoknál „visszaszerezhető közpénzt keresnek”. Így az állam várhatóan csak a bennük lévő vagyonelemeket veheti át, a társaságokat pedig később megszüntethetik.