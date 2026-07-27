Kitört a chipőrület Sanghajban, Kína legnagyobb tőzsdei cége lett a CXMT

A mesterséges intelligencia körüli őrület és a kínai állami ipartámogatás a világgazdaság szempontjából is nagyon látványos eredményt hozott a sanghaji tőzsdén: a chipgyártó CXMT részvényei a tőzsdei bevezetése utáni első kereskedési napon több mint ötszáz százalékos szárnyalással nyitottak. A 2016-ban alapított memóriachip-gyártó ezzel egyetlen nap alatt bő 540 milliárd dolláros piaci értéket ért el. Ezzel a cég a Portfolio beszámolója szerint máris Kína legértékesebb tőzsdei vállalatává vált.

A tőzsdei hisztériát az is fűtötte, hogy a kínai hatóságok mesterségesen nyomott áron (8,66 jüanos kibocsátási ár, nem véletlenül: ezek a kínai kultúrában hagyományosan szerencsét és gazdagságot hozó számok) engedték piacra a papírokat, ami a nyitás pillanatában brutális spekulációs hullámot robbantott ki. A Bloomberg elemzése kiemeli, hogy a részvényeket a kisbefektetők rögtön több mint kétszázszorosan túljegyezték - a kisbefektetői megbízások értéke összegében még a SpaceX rekordját is tízszeresen meghaladja.

A kínai állami háttérrel is rendelkező CXMT főleg számítógépekhez, szerverekhez és okostelefonokhoz gyárt memóriachipeket. Főleg az olcsóbb DRAM chipekben erősek, ezek egy sor, a magyar üzletekben is kapható elektronikai eszközökben, olcsóbb kínai telefonokban és laptopokban is ott vannak.

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A gyártókapacitásuk és beruházásaik szinte teljes egészében Kínában vannak, és az erős állami ipartámogatásnak is sokat köszönhetnek: a félvezetőgyártás amúgy is rendkívül tőkeigényes iparág, ahol a kínai állam erősen törekszik a teljes termékláncban a helyi kapacitások kiépítésére és a világpiac leuralására.

A CXMT sikere mögött (más tényezők, például amellett, hogy a kínai kisbefektetők a gyengélkedő belföldi ingatlanpiac miatt nagyon keresik a helyet a megtakarításaiknak, és ebben az otthoni chipipar vált az egyik fő menekülőúttá) az is ott van, hogy míg a nagy dél-koreai és amerikai chipóriások szinte a teljes kapacitásukat átirányították a mesterségesintelligencia-adatközpontokba szánt csúcskategóriás memóriákra, a hétköznapi elektronikai eszközök piacán egyre nagyobb a hiány.

Ezt a rést használja ki a CXMT. Bár a legfejlettebb chipekben még nem igazán versenyképesek, az okostelefonokba, átlagos laptopokba és okosautókba való chipekkel sikeresen elárasztották a piacot. Közben a hétszeresére növelték a bevételeiket, és egyre inkább a nyugati óriásvállalatok is használják már a CXMT olcsóbb DRAM chipjeit.

A nyugati világ közben aggodalommal figyeli a kínai memóriachipek előretörését. A kínai óriásvállalat ellen a Pentagon szigorúbb szankciókat léptetne életbe, és az USA erre presszionálja a szövetségeseit is, arra hivatkozik, hogy a kínai polgári chipgyártás közvetve a katonai fejlesztéseket is táplálja. A CXMT terjeszkedése előtt az EU-ban is vannak politikai és nemzetbiztonsági akadályok, és szavakban az EU saját félvezető-stratégiája is a függetlenedést tűzte ki célul, de Európa nincs könnyű helyzetben: mivel nincs saját memóriachip-gyártása, a kínai termékek teljes kitiltása súlyos alkatrészhiányt okozhatna.